Skin flooding: la técnica coreana que está reemplazando toda tu rutina de hidratación

Si tu piel se siente apagada, tirante o simplemente sin vida a pesar de usar crema todos los días, el skin flooding puede ser justo lo que te falta. Esta técnica, inspirada directamente en la cosmética coreana, se volvió viral en TikTok por una razón muy simple: funciona, y los resultados se notan casi de inmediato.

En qué consiste exactamente

El skin flooding consiste en aplicar productos hidratantes en capas sobre la piel todavía húmeda, justo después de la limpieza facial, aprovechando ese momento en que los poros están más receptivos para sellar la hidratación de forma mucho más efectiva. No se trata de aplicar todo de golpe, sino de dejar que cada capa se absorba antes de pasar a la siguiente.

El paso a paso correcto

Todo empieza con una limpieza suave, sin sulfatos agresivos, que no reseque la piel. Sin secar completamente el rostro, se aplica una bruma facial o agua termal para mantener la humedad. Sobre esa piel húmeda va un sérum de ácido hialurónico, el ingrediente protagonista de toda la técnica, seguido opcionalmente de un segundo sérum con niacinamida si buscas también trabajar manchas o textura. El paso final y más importante es sellar todo con una crema rica en ceramidas o emolientes, que actúa como barrera para que esa hidratación no se evapore.

Por qué la piel húmeda es la clave de todo

Dejar la piel ligeramente húmeda antes de aplicar los siguientes productos, en lugar de secarla por completo, es lo que permite que los activos hidratantes se absorban con mucha más eficacia. Es el detalle técnico que marca la diferencia entre una rutina normal y el efecto “glowy” que tanto se busca con esta técnica.

Para qué tipos de piel funciona mejor

Las pieles secas o deshidratadas son las que notan el cambio más dramático, porque reciben una hidratación profunda que alivia la tirantez de forma casi inmediata. Pero la técnica también es excelente para piel sensible o reactiva, ya que fortalece la barrera cutánea, y funciona incluso en piel grasa, porque mantener una hidratación equilibrada ayuda a reducir la producción excesiva de sebo que muchas veces es consecuencia de la piel deshidratada, no de tener “demasiada grasa” naturalmente.

El paso que nunca debe faltar en la rutina de día

Si haces skin flooding por la mañana, el protector solar de amplio espectro siempre va al final, después de que la crema haya sellado toda la hidratación. Sin ese paso, toda la técnica pierde sentido a mediano plazo, porque la radiación solar revierte cualquier beneficio que la hidratación profunda haya logrado.

Lo mejor de esta tendencia es que no necesitas una colección completa de productos costosos, solo los correctos y aplicados en el orden adecuado.