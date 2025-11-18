Suscríbete
¿Qué significa Costume Art, la nueva temática de la MET Gala 2026?

La MET Gala 2026 adopta Costume Art como tema, un concepto que invita a que cada look tenga intención y convierta la moda en un mensaje personal y emocional

Noviembre 18, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Street Sightings

¿Qué significa Costume Art, la nueva temática de la MET Gala 2026?

James Devaney/GC Images

La MET Gala 2026 ya reveló su temática y, como siempre, el internet entró en modo CSI tratando de descifrarla. El concepto elegido es Costume Art, dos palabras que suenan elegantes, sí, pero que también esconden una intención clara, la moda quiere que dejemos de pensar en la ropa como sólo ropa y empecemos a verla como un statement emocional, cultural y hasta personal. Este año no basta con verse espectacular; hay que decir algo con el look.

Costume Art se enfoca en una idea muy sencilla: lo que llevas puesto habla por ti incluso antes de que abras la boca. Y eso, en la MET Gala, significa que cada vestido, traje, capa, estructura o silueta deberá justificar su presencia. No se trata de disfraz ni de teatralidad gratuita; se trata de entender que la moda puede funcionar como un mensaje, una postura, una emoción o un guiño directo a quien la mira.

La propuesta llega en un momento en el que la conversación sobre moda va más allá de la tendencia del mes. Hoy hablamos de identidad, de cuerpos reales, de nostalgia, de tecnología, de cómo nos sentimos con lo que usamos. Y ese punto emocional es justo lo que Costume Art quiere poner en el centro: looks con intención, no looks por compromiso.

Para la exposición oficial, esto se traduce en un recorrido que analiza cómo la gente ha usado el vestuario para contar algo sobre sí misma. Desde las piezas pensadas para intimidar o seducir, hasta aquellas que revelan cambios de época, inseguridades colectivas, deseos o transformaciones del cuerpo. No es una reflexión académica, es una lectura sobre por qué vestirse importa y cómo ese gesto tan cotidiano tiene peso cultural.

En la alfombra roja, las celebridades tendrán que pensar más allá del brillo y del efecto viral. La pregunta será: ¿qué quiero comunicar? ¿Fuerza? ¿Vulnerabilidad? ¿Un capítulo personal? ¿Una referencia artística? ¿Un mood específico? Esa es la verdadera apuesta del tema, que cada look tenga un pulso emocional detrás, aunque sea sutil.

Y ojo, Costume Art no se trata de complicarse la vida con simbolismos pesados. La clave estará en la intención de los diseñadores y las celebridades con looks que se sientan auténticos, que tengan un punto de vista y que no teman jugar con forma, volumen, silueta o actitud. De hecho, esta edición puede convertirse en una de las más emocionantes porque abre la puerta a interpretaciones amplias, desde lo hiperconceptual hasta lo irónico.

La MET Gala 2026 quiere que la moda deje de ser adorno y se convierta en conversación. Y eso, para quienes amamos este evento, es terreno fértil para looks memorables y significados que no se queden en la superficie.

met gala red carpet MET Gala 2026
Eurídice Aiymet Garavito García
