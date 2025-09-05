Los mejores tonos para una manicure elegante este otoño 2025

Estos son los diseños de manicura perfectos para lucir elegante y en tendencia este otoño

El otoño es la temporada perfecta para experimentar con tonos oscuros y sofisticados. Y vaya que esta temporada tiene los mejores colores para elevar cualquier look y lograr que tus manos se vean más estilizadas y elegantes. Es por eso que aquí te dejamos algunos de nuestros tonos favoritos de la temporada para darle ese toque très chic a tu manicure.

Tonos para una manicure de otoño elegante y sofisticado

Café chocolate:

El café chocolate sin duda es uno de los must have de la temporada. Su versatilidad lo convierte en un tono perfecto para combinar con cualquier outfit, desde los más casuales hasta los más formales. Además, es un color cálido que transmite elegancia y combina con la paleta otoñal de prendas en beige o naranja quemado.

Verde bosque:

Si hay un color que amamos esta temporada, sin duda es el verde bosque, ya que su tono lo hace ideal para quienes buscan un color llamativo pero elegante, que combine con looks neutros y ayude a dar una vibra fresca a los básicos de temporada.

Vino:

El color vino es un clásico que nunca pasa de moda, pero este año regresa con más fuerza que nunca. Es ideal si buscas un manicure que se sienta elegante y muy femenino al mismo tiempo. Perfecto para noches de otoño, cenas especiales o simplemente para elevar tu look del día a día.

Diseño de polka dots:

Aunque no es un tono como tal, el diseño de lunares es uno que llegó para quedarse este año. Si quieres darle ese toque vintage pero muy elegante a tu manicure, los polka dots son para ti. Este diseño juega con la simplicidad de los puntos, que pueden ser pequeños y discretos o más grandes para un efecto llamativo.

El otoño 2025 llega con una propuesta de manicure que equilibra lo clásico con lo moderno. Café chocolate, verde bosque, vino y polka dots son los tonos y diseños que dominarán la temporada, ideales para quienes buscan un estilo elegante, sofisticado y en tendencia.

No importa si eres fan de lo minimalista o te encanta experimentar con diseños; estos tonos son la manera perfecta de reflejar tu personalidad inigualable en cada manicure.