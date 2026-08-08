Pandora celebra el verano: la inspiración detrás de Summer Moments y Essence of Summer

Cancún fue el escenario elegido por Pandora para presentar Summer Moments y Essence of Summer, dos colecciones que toman como inspiración los paisajes, las texturas y los recuerdos que solo el verano puede dejar. Durante el Pandora Summer Trip 2026, la firma reunió a amigos cercanos de la marca, creadores de contenido y medios para vivir de cerca el universo creativo detrás de estas propuestas.

Cortesía

En Cosmo conversamos con Virginie Dubray, Marketing Director Latin America de Pandora, y Annie Cordovez, Country Head de Pandora México, sobre el proceso creativo de estas colecciones, la importancia que ha adquirido México para la marca, la evolución de Pandora más allá de sus icónicos charms y la manera en que la joyería ha pasado de ser un accesorio a convertirse en una extensión de la identidad de quien la lleva.

Cortesía

Cosmo: El punto de partida de estas colecciones surge de la naturaleza y del verano.

¿Cómo nace esa inspiración y por qué Pandora sigue encontrando una conexión tan natural entre estos elementos y la joyería?

Virginie Dubray: Trabajamos con nuestros directores creativos, Filippo y Federico, quienes desarrollan colecciones elevadas y con significado. Hoy buscamos crear una conexión mucho más emocional con el consumidor y reposicionar la marca para acercarnos a nuevas generaciones como la Gen Z. Queremos demostrar que la joyería puede ser personalizable, que cada persona puede crear piezas únicas y expresar su propia historia. Con Pandora puedes construir un collar, una pulsera o un anillo que nadie más tendrá porque tú decides cómo combinar cada elemento. Hay personas que aman el mar, otras que encuentran inspiración en el verano o en distintos momentos de su vida, y nuestros charms permiten precisamente contar esas historias de una manera muy personal.

Cosmo: ¿Crees que esta búsqueda de personalización responde también a un cambio generacional?

Virginie Dubray: Sí. Hoy las nuevas generaciones buscan autenticidad y propósito. Quieren productos con valor, con una historia detrás. Además, todas nuestras piezas están hechas a mano y existe un enorme trabajo artesanal que muchas veces la gente no conoce. Detrás de cada joya hay tiempo, precisión y pasión. También ha cambiado la manera en la que las personas compran joyería. Antes muchas piezas se regalaban como símbolo de una relación; hoy vemos que los consumidores, especialmente los más jóvenes, compran joyería para ellos mismos como una forma de expresión personal.

Azul Guaita Cortesía

Cosmo: ¿Cómo eligieron a Danna y Tini para protagonizar, las campañas de Summer Moments y Essence of Summer respectivamente?

Virginie Dubray: En Latinoamérica buscamos personalidades que realmente conecten con nuestro público. Danna tiene una presencia muy fuerte en México y conecta con distintas generaciones, mientras que Tini representa autenticidad y una forma muy natural de expresar su estilo. Más que buscar embajadoras, buscamos personas genuinas que realmente representen los valores de la marca.

Cosmo: ¿Cómo adapta Pandora su comunicación para conectar con mercados como México y Latinoamérica?

Virginie Dubray: Nuestro objetivo es que las personas descubran todo el universo Pandora. Mucha gente conoce la marca, pero todavía no conoce todas las colecciones que ofrecemos. Por eso realizamos experiencias como esta, invitamos a prensa y creadores de contenido para mostrar cómo pueden combinar las piezas y descubrir nuevas formas de llevarlas.

Pandora celebra el verano: la inspiración detrás de Summer Moments y Essence of Summer Cortesía

Cosmo: Si tuvieras que describir Summer Moments y Essence of Summer en pocas palabras, ¿cuáles serían?

Virginie Dubray: Expresión, celebración, autenticidad e inspiración. Eso es lo que queremos transmitir. Más allá de presentar una colección, buscamos inspirar a las personas para que creen, combinen y encuentren una forma auténtica de expresar quiénes son.

Cosmo: ¿Qué significa para ti presentar estas colecciones en Cancún junto a amigos de la marca?

Annie Cordovez: Estamos muy contentos de ofrecer una experiencia inmersiva alrededor de nuestra colección de verano. Presentamos tanto Essence como Moments, nuestro universo más icónico de brazaletes y charms. Además, hacerlo en México tiene un significado especial porque la campaña global fue fotografiada aquí. No pudimos llevar a todos a Las Coloradas, donde también se desarrolló parte de la inspiración, pero Cancún era el escenario perfecto para transmitir ese espíritu.

Como: Pandora ha encontrado mucha inspiración en México. ¿A qué se debe?

Annie Cordovez: México pasó de ser un mercado emergente a convertirse en un mercado estratégico para Pandora. Hoy representa el mercado más importante de Latinoamérica y ha adquirido una relevancia enorme para la marca a nivel global. Después de varios años de crecimiento, México también inspira a nuestros equipos creativos.

Pandora celebra el verano: la inspiración detrás de Summer Moments y Essence of Summer

Cosmo: En un momento donde el comercio digital es cada vez más fuerte, ¿cómo mantiene Pandora una experiencia especial tanto en línea como en tiendas?

Annie Cordovez: Para nosotros la experiencia del cliente es uno de nuestros pilares. Entendemos que el consumidor ya no vive entre un solo canal: descubre la marca en digital, visita la tienda física y muchas veces termina comprando donde le resulte más conveniente. Por eso trabajamos en una estrategia omnicanal donde ambos mundos se complementan y mantienen el mismo nivel de servicio.

Cosmo: ¿Qué buscan hoy las nuevas generaciones cuando compran joyería?

Annie Cordovez: La tienda física sigue siendo muy importante, pero también sabemos que la GenZ tiene hábitos digitales distintos. Nuestro reto es lograr que la conexión emocional que existe con el producto también ocurra en los canales digitales, sin perder la magia de descubrir las piezas en persona.

Cosmo: ¿Cómo conviven Summer Moments y Essence of Summer dentro del universo Pandora?

Annie Cordovez: Queremos que las personas descubran que Pandora va mucho más allá de los charms. Moments permite contar historias y recordar momentos importantes, mientras que Essence habla del estilo personal. Una colección está más enfocada en el storytelling y la otra en el style telling, pero ambas permiten expresar quién eres y combinarse entre sí.

Pandora celebra el verano: la inspiración detrás de Summer Moments y Essence of Summer Cortesía

Cosmo: ¿Qué suele sorprender más a quienes descubren Pandora por primera vez?

Annie Cordovez: Creo que hoy sorprende descubrir que Pandora es una marca de joyería completa. Durante mucho tiempo fuimos identificados principalmente por nuestros brazaletes y charms, pero hoy ofrecemos una propuesta mucho más amplia, con diseño, sostenibilidad y una fuerte conexión con las tendencias actuales. Eso conecta especialmente con las nuevas generaciones.

Cosmo: ¿Cómo invitarías a las personas a usar estas colecciones más allá del verano?

Annie Cordovez: Aunque nuestras colecciones nacen inspiradas en distintas temporadas, nuestras piezas son atemporales. Lo importante es la conexión que generan con quien las lleva. Ya sea porque representan un recuerdo, una pasión o simplemente reflejan tu estilo, son joyas que pueden acompañarte durante mucho tiempo.

Pandora celebra el verano: la inspiración detrás de Summer Moments y Essence of Summer Cortesía

Cosmo: ¿Qué crees que está buscando hoy el consumidor cuando habla de joyería?

Annie Cordovez: Busca expresar quién es. Cada brazalete Pandora es distinto porque cada persona construye el suyo de manera diferente. Hoy la joyería ya no sigue reglas rígidas: puedes mezclar metales, texturas y materiales para crear algo completamente personal. Esa libertad de expresión es lo que queremos impulsar.

Cosmo: ¿Cuál es la visión de Pandora hacia el futuro?

Annie Cordovez: Queremos convertirnos en la marca de joyería más querida del mundo. Ya no hablamos únicamente de charms, sino de una propuesta completa que permita a las personas expresar quiénes son a través de piezas con significado, combinando diseño, innovación, lujo accesible y un fuerte compromiso con la sostenibilidad. En un mercado como México, esa visión cobra todavía más fuerza porque el consumidor busca marcas auténticas y con propósito.

Pandora celebra el verano: la inspiración detrás de Summer Moments y Essence of Summer Cortesía

Fotos: Cortesía.