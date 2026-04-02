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Moda y Belleza

Pamela Anderson y el fin de los cuerpos “perfectos” por IA: El nuevo estándar de Aerie

Pamela Anderson se une a Aerie para decir “basta” a los modelos generados por IA. Descubre por qué la autenticidad es el nuevo lujo y cómo recuperar tu confianza este verano.

Abril 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
Pamela Anderson Aerie

Pamela Anderson es la nueva embajadora global de Aerie

Cortesía

Si estás harta de compararte con modelos de redes sociales que ni siquiera existen en la vida real, siéntate porque Pamela Anderson acaba de hacer el mic drop más épico de la década. La icónica rubia que todas conocemos se unió como embajadora global de Aerie para recordarnos que la humanidad, las texturas y la calidez de un cuerpo real no se pueden generar con un algoritmo. En un mundo obsesionado con los filtros, Pamela nos está dando permiso de ser 100% nosotras. Prepárate, porque después de leer esto, vas a querer quemar cualquier app de retoque.

  • El adiós definitivo a la IA. En octubre de 2025, Aerie marca un precedente histórico al declarar el fin de los cuerpos generados por inteligencia artificial en su marketing. La promesa es clara: 100% Aerie Real, lo que significa que nunca verás a una persona ficticia vendiéndote un bikini.
  • Pamela como Embajadora Global. Pamela ha pasado décadas reclamando su imagen y su narrativa bajo sus propios términos, lo que la convierte en la aliada natural para defender que lo real es lo que importa.
  • El film de la campaña. El anuncio muestra un vacío frío y artificial (IA) frente a la riqueza y textura de una sesión fotográfica auténtica. En el set, Pamela lanza una frase que ya es viral: “Esto no se puede generar”.
  • Psicología de la autenticidad. Según expertos en salud mental, la exposición constante a cuerpos de IA, que son matemáticamente “perfectos”, dispara la dismorfia corporal. Aerie busca romper este ciclo elevando la transparencia como un estándar, no como una tendencia.
  • Tecnología para la libertad. Las líneas de bras, leggings y trajes de baño de la marca están diseñadas bajo la premisa de permitir a las mujeres vivir desde la comodidad y su versión más real.
Pamela Anderson Aerie 2

En un mundo obsesionado con los filtros, Pamela nos está dando permiso de ser 100% nosotras

Cortesía

¿Sabías que incluso los modelos que aparecen en el “mundo de IA” del comercial son personas reales? Aerie llevó su compromiso tan lejos que prefirió usar humanos actuando como máquinas que usar máquinas reales. Tu cuerpo no es un prompt de una computadora ni un archivo que necesite edición para ser aceptable. Si Pamela Anderson, la mujer más fotografiada del mundo, dice que lo real es suficiente, es hora de que tú también dejes de pedir perdón por existir tal y como eres.

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