Los lip combos que están arrasando este verano: cómo combinar labial y delineador como experta

Esta técnica de maquillaje, que combina delineador, color y brillo de forma estratégica, se volvió el secreto mejor guardado para lograr labios con más volumen, definición y ese acabado jugoso que todas buscamos.

Qué es exactamente un lip combo

Es la combinación de distintos productos para labios, generalmente delineador, labial o tinta y gloss, que juntos crean un look más personalizado y duradero que usar un solo producto. La clave está en capas: cada elemento cumple una función específica para realzar la forma natural de la boca.

El paso a paso básico

Empieza delineando con un producto cremoso y bien pigmentado, marcando ligeramente por fuera del borde natural para crear un efecto de mayor volumen, siempre difuminando para que se vea natural y no como una línea marcada. Después, difumina ese trazo hacia el centro con un pincel o la yema del dedo para evitar cortes visibles. Aplica el color central, ya sea labial, tinta o incluso un rubor en crema, que aporta frescura y un tono más personalizado. Sella con gloss o bálsamo en el centro del labio para ese efecto jugoso final.

Cómo elegir los colores según tu subtono

Si tienes venas azuladas o violáceas en la muñeca, tu subtono es frío y te favorecen los rosados, frambuesa, bordó y nudes con base rosada. Si tus venas se ven verdosas, tu subtono es cálido y los duraznos, corales, marrones suaves y nudes cálidos van a ser tus mejores aliados.

El combo que más se está viendo: Cherry Lip Combo

Esta tendencia consiste en delinear con un color rojo o café en los bordes y rellenar el centro con un rojo más vivo, creando un efecto de profundidad y volumen sin necesidad de inyectables. Es de los combos más buscados en redes este año por su resultado dramático con solo dos o tres productos.

Gym Lips, la versión clean girl

Vinculada a la estética clean girl, esta combinación usa un delineador neutro suave rellenado con el dedo, cubierto con un gloss transparente o con tinte muy ligero. El resultado es un labio voluminoso y natural, perfecto para el día a día sin que se note ningún esfuerzo de maquillaje.

El detalle que marca la diferencia

Siempre combina el acabado de tu labial con el de tu delineador: mate con mate, satinado con satinado. Esto evita que el color se corra o se vea desigual, y es la diferencia entre un lip combo que dura todo el día y uno que se desbarata en un par de horas.