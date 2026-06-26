Los colores de pedicure que hacen que tus pies se vean más bonitos, según expertas

Así como hay colores de manicure que favorecen más que otros según el tono de piel, en los pies existe la misma lógica, solo que aquí entra otro factor: qué tonos logran que el pie se vea más estilizado, limpio y cuidado. Estos son los favoritos de expertas en pedicura para este 2026.

El blanco cremoso que estiliza sin contraste duro

El blanco ya no se usa en su versión más intensa, sino en acabados suaves y cremosos que aportan sensación de limpieza y hacen que la piel luzca más uniforme. Su acabado translúcido evita el contraste fuerte que generaba el blanco óptico de antes, logrando un resultado mucho más delicado y favorecedor en cualquier tono de piel.

El rojo cereza, el clásico que nunca falla

El rojo sigue siendo el color más recurrente en cualquier neceser de pedicura, y no es casualidad. Funciona igual de bien en un tono luminoso que en un rojo cereza o quemado, y es de esos colores que se ven increíbles tanto en piel morena como en piel clara. El rojo cereza específicamente aporta ese toque de elegancia y sofisticación que se busca en pies durante el verano.

El nude con subtono melocotón, la apuesta más segura

Para quienes buscan unos pies que se vean siempre cuidados sin llamar demasiado la atención, el nude con subtono melocotón o rosado es de los más favorecedores que existen. Es un tono discreto pero elegante que transmite una imagen impecable, garantía de éxito para cualquier ocasión.

El granate y el borgoña para un efecto sofisticado

Estos tonos oscuros se ven impecables especialmente con un acabado brillante, y logran que cualquier sandalia, incluso la más sencilla, se vea más bonita. El negro funciona de forma similar, aportando ese aire de pies súper cuidados que es perfecto para ocasiones más formales.

El acabado que realmente marca la diferencia

Más allá del color elegido, los expertos coinciden en que los acabados brillantes o ligeramente translúcidos son los que mejor estilizan el pie, porque reflejan la luz y generan una apariencia más cuidada y uniforme. Un top coat nacarado sobre tonos claros como el beige o el rosa también captura la luz de forma espectacular, dándole un aire moderno y fresco a la pedicura.

El mocha, la tendencia que se queda

El marrón cálido tipo mocha, a medio camino entre café con leche y chocolate, sigue siendo una de las apuestas más fuertes del año. Se asocia con elegancia y discreción, y es especialmente práctico porque combina con cualquier tono de sandalia sin esfuerzo.