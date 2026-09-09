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Moda y Belleza

La teoría de que el amor cambia tu cabello

¿El amor puede cambiar tu cabello? La teoría del cabello ondulado se volvió viral y Cómo perder a un hombre en 10 días tiene la prueba perfecta.

Septiembre 09, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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La teoría que afirma que el amor cambia tu cabello

Paramount Pictures

Hay algo que pasa cuando nos enamoramos que no siempre sabemos explicar. De repente, queremos ver más seguido a esa persona, nos descubrimos sonriendo frente al celular y, por alguna razón, hasta nuestro espejo parece decirnos: te ves diferente. Se dice que cuando una mujer está enamorada algunas de sus características físicas pueden cambiar. Que los ojos parecen más brillantes, que el rostro adquiere un poco más de color y que incluso el cabello puede comenzar a lucir diferente. Y aquí es donde entra una teoría que internet lleva tiempo observando: la teoría del cabello ondulado.

Si necesitas una prueba cinematográfica, basta con regresar a una de nuestras chick flicks favoritas: Cómo perder a un hombre en 10 días. ¿Recuerdas a Andy Anderson, interpretada por Kate Hudson? Al principio de la película, su cabello luce perfectamente lacio, pulido y cuidadosamente arreglado. Pero conforme avanza su historia con Ben, interpretado por Matthew McConaughey, sus ondas naturales comienzan a hacerse mucho más evidentes.

¿Casualidad? ¿Decisión de styling? ¿O una pequeña metáfora visual de lo que sucede cuando empezamos a sentirnos cómodas con alguien?

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La teoría que afirma que el amor cambia tu cabello

La llamada “teoría del cabello ondulado” sostiene que cuando nos enamoramos nuestro cabello puede comenzar a mostrar una textura más natural: ondas que antes no notábamos, rizos que aparecen con mayor frecuencia o una melena que simplemente dejamos de controlar tanto.

Ahora, antes de empezar a buscar a ese hombre que desbloqueó tus rizos, una aclaración: no existe evidencia científica que demuestre que enamorarte pueda cambiar la genética o la estructura natural de tu cabello. Lo interesante de la teoría está en otra parte. Cuando nos sentimos cómodas, seguras y aceptadas dentro de una relación, podemos empezar a bajar la guardia. Y eso también puede reflejarse en la manera en la que nos arreglamos.

Tal vez antes sentías que tenías que llevar el cabello perfectamente planchado para salir. Y ahora, si tus ondas aparecen, simplemente las dejas estar. Tal vez pasaste de dedicar una hora a conseguir una melena impecable a salir de casa con tu textura natural y pensar: bueno, así también me veo increíble. Y sí: esa diferencia puede parecer un cambio físico cuando, en realidad, lo que cambió fue la perspectiva que tenemos de nuestra propia apariencia.

Entonces, ¿el amor realmente hace que aparezcan tus ondas?

No exactamente. Tu cabello no recibe una notificación que dice “enhorabuena, estás enamorada, puedes ondularte”. La textura natural depende principalmente de factores como la genética, la humedad, los productos que utilizamos y la manera en la que tratamos y peinamos el cabello. Pero hay algo que sí puede cambiar: la forma en la que decidimos llevarlo.

Cuando estamos enamoradas podemos experimentar menos presión por mantener una imagen perfectamente controlada todo el tiempo. Y eso puede significar dejar de alisarnos el pelo, reducir el uso de herramientas de calor o simplemente permitir que aparezca nuestra textura natural. Por eso, más que “el amor cambia tu cabello”, quizá sería más acertado decir que el amor puede hacer que te sientas más cómoda mostrando el cabello que ya tenías.

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Todo lo que debes saber sobre la secuela de Cómo perder a un hombre en 10 días

Paramount

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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