Glitter nails: 6 diseños que iluminan tus looks con su brillo

El brillo y el glamour nunca pasan de moda , y para este verano las glitter nails se posicionan como una de las tendencias favoritas del verano por su sutil brillo que crea diseños más llamativos y sofisticados.

Desde acabados sutiles con destellos hasta diseños completamente cubiertos de glitter, esta propuesta demuestra que unas uñas brillantes pueden transformar por completo cualquier look, sin perder la elegancia y el glamour.

Ideas de glitter nails para agregar brillo a tu look este verano

Lo mejor de las glitter nails es su versatilidad, pues puede llevarse en diferentes tonos, tamaños o formas de las uñas, creando un sin fin de diseños para hacer que combinen con todos tus looks.

Glitter francés

La clásica manicura francesa se reinventa con una punta cubierta de glitter plateado, dorado o rosa, una de las opciones más elegantes para aportar luminosidad y brillo sin perder el estilo minimalista.

Efecto ombré con glitter

Este diseño crea un degradado de brillo que comienza en la punta o la base de la uña y se difumina hacia el centro, el resultado es delicado, moderno y perfecto para cualquier temporada.

Glitter holográfico

Si quieres que tus uñas sean las protagonistas, el glitter holográfico es la elección ideal, gracias a sus reflejos que cambian de color según la luz, creando un efecto multidimensional que no pasa desapercibido.

Base nude con destellos

Las amantes del estilo “clean girl” también pueden sumarse a esta tendencia con una base transparente o nude decorada con pequeñas partículas de glitter, se trata de una manicura discreta, sofisticada y muy fácil de combinar.

Glitter brillante

Para quienes aman los diseños atrevidos, cubrir toda la uña con glitter sigue siendo un clásico, y los tonos plata, champagne, oro rosa o azul metálico son algunos de los favoritos para conseguir un acabado glamuroso.

Glitter con diseños minimalistas

Otra opción consiste en combinar una base lisa con pequeños detalles brillantes, como estrellas, líneas, corazones o puntos, en este diseño, el glitter se convierte en un acento elegante que aporta luz sin saturar el look.

Las glitter nails pueden complementar un look casual, elevar un outfit de noche o convertirse en el detalle perfecto para eventos especiales como bodas, graduaciones o fiestas.