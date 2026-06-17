Glass dot nails: la tendencia 3D más elegante del momento

Las glass dot nails son exactamente lo que necesitabas ver. Es la misma idea de dimensión y relieve pero llevada a un terreno mucho más adulto, más editorial y, honestamente, mucho más fácil de llevar todos los días.

Qué son exactamente las glass dot nails

La base es un color mate aterciopelado, generalmente en un tono pastel o nude, sobre la que se colocan pequeños puntos de gel transparente con relieve real. El efecto que logran es el de gotas de lluvia recién caídas sobre una hoja: algo táctil, hipnótico, con dimensión real pero sin gritar para llamar la atención. Esa combinación de mate por debajo y brillo transparente por encima es justo lo que la hace sentir tan sofisticada.

El acabado que la lleva al siguiente nivel

Una de las versiones más elegantes de esta tendencia combina los puntos de cristal con una base en degradado tipo aura por debajo. La combinación de las capas, el difuminado del color y el relieve transparente encima, le da mucha más profundidad y hace que el diseño se sienta moderno sin perder esa sensación etérea y delicada.

Cómo lograrlas en el salón

La clave técnica está en el gel transparente: se aplica en pequeñas gotas sobre la base ya curada, dejando que se autonivele ligeramente para mantener esa forma de gota perfecta, y se cura por capas si se busca más altura. Llevar foto de referencia ayuda mucho porque el nombre todavía no es universalmente conocido entre nail techs, así que la imagen comunica mejor que la descripción.

Por qué favorece a cualquier estilo

Al ser una técnica que se apoya en texturas neutras y transparencia, las glass dot nails funcionan tanto para un look de oficina como para un evento de noche. No compiten con joyería ni con outfits llamativos, simplemente añaden un detalle de lujo discreto que se nota de cerca pero nunca se siente excesivo.