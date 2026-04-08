Frosted Lips: El sello de Pamela Anderson en los 90s que hoy vuelve a ser tendencia (y cómo llevarlos)

Si pensabas que los labios escarchados se habían quedado enterrados en los 2000, piénsalo dos veces. El estilo “Y2K” sigue dominando y la reina absoluta de este vibe, Pamela Anderson, es nuestra nueva inspiración de belleza. El truco para no parecer que saliste de un video de 1996 es el equilibrio. Olvida el delineador café oscuro y los labios blancos; hoy te enseño la versión 2.0 que te hará lucir como una sirena futurista y no como una cápsula del tiempo.

El “Frosted Lip” moderno se trata de dimensión, no de opacidad. En los 90, la fórmula era pesada y seca. Hoy, marcas de lujo están lanzando bálsamos con micro perlas que reflejan la luz de forma difuminada. La clave, según el maquillista de las estrellas Mario Dedivanovic, es preparar el labio con una hidratación extrema y usar un labial nude como base, aplicando el efecto “frost” solo en el centro del labio para crear volumen.

El “Frosted Lip” moderno se trata de dimensión, no de opacidad. Getty Images

Combínalo con una piel fresca para que los labios sean el foco, pero mantengan la elegancia. Evita las sombras azules brillantes a menos que vayas a una fiesta temática; en el día a día, un poco de rímel y cejas bien peinadas son suficientes. Es el regreso de la feminidad juguetona pero con la sabiduría de una mujer que sabe que menos es más.

Cosmo Tip

Si no quieres gastar en un labial nuevo, ¡usa tu iluminador favorito! Aplica tu labial hidratante de siempre y presiona un poco de iluminador champaña en el arco de cupido y el centro del labio inferior. ¡Efecto Pamela instantáneo!