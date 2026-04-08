Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Frosted Lips: El sello de Pamela Anderson en los 90s que hoy vuelve a ser tendencia (y cómo llevarlos)

El beauty trend más cool de los 90 ha vuelto. Aprende a dominar el look de Pamela Anderson con un toque moderno y sofisticado.

Abril 08, 2026 • 
Scarlet Valencia
Pamela Anderson frosted lips

Frosted Lips: El sello de Pamela Anderson en los 90s que hoy vuelve a ser tendencia (y cómo llevarlos)

Getty Images

Si pensabas que los labios escarchados se habían quedado enterrados en los 2000, piénsalo dos veces. El estilo “Y2K” sigue dominando y la reina absoluta de este vibe, Pamela Anderson, es nuestra nueva inspiración de belleza. El truco para no parecer que saliste de un video de 1996 es el equilibrio. Olvida el delineador café oscuro y los labios blancos; hoy te enseño la versión 2.0 que te hará lucir como una sirena futurista y no como una cápsula del tiempo.

El “Frosted Lip” moderno se trata de dimensión, no de opacidad. En los 90, la fórmula era pesada y seca. Hoy, marcas de lujo están lanzando bálsamos con micro perlas que reflejan la luz de forma difuminada. La clave, según el maquillista de las estrellas Mario Dedivanovic, es preparar el labio con una hidratación extrema y usar un labial nude como base, aplicando el efecto “frost” solo en el centro del labio para crear volumen.

Pamela Anderson cantando

El “Frosted Lip” moderno se trata de dimensión, no de opacidad.

Getty Images

Combínalo con una piel fresca para que los labios sean el foco, pero mantengan la elegancia. Evita las sombras azules brillantes a menos que vayas a una fiesta temática; en el día a día, un poco de rímel y cejas bien peinadas son suficientes. Es el regreso de la feminidad juguetona pero con la sabiduría de una mujer que sabe que menos es más.

Cosmo Tip

Si no quieres gastar en un labial nuevo, ¡usa tu iluminador favorito! Aplica tu labial hidratante de siempre y presiona un poco de iluminador champaña en el arco de cupido y el centro del labio inferior. ¡Efecto Pamela instantáneo!

Te puede interesar...
3 Tonos de lipstick para esta primavera
Moda y Belleza
3 Tonos de lipstick para esta primavera
Marzo 11, 2015
 · 
Cosmopolitan
Ten labios irresistibles
Moda y Belleza
Por qué es tan importante usar bloqueador solar para labios (y casi nadie lo hace)
Febrero 23, 2026
 · 
Leilani Aviles
Top 5 de las mejores marcas de labiales
Moda y Belleza
Top 5 de las mejores marcas de labiales
Octubre 25, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
¡Labios rojos
Moda y Belleza
¡Labios rojos, tan chic como siempre!
Noviembre 14, 2013
 · 
Cosmopolitan
8 Trucos para tener labios irresistibles
Moda y Belleza
8 Trucos para tener labios irresistibles
Noviembre 11, 2014
 · 
Cosmopolitan

labios belleza tips de belleza ideas de makeup
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Así es como los colores de tu outfit influyen en tu estado de ánimo.jpg
Moda y Belleza
Por qué solo vistes de colores neutros y outfits “básicos” según la psicología
Abril 05, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Mitos sobre la lubricación vaginal que es momento de desechar para mejorar la salud íntima
Amor y Sexo
“Vaginal Gazing": Por qué deberías mirarte con un espejo hoy mismo
Abril 05, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Lo que tienes que saber de la depilación facial
Moda y Belleza
3 Ejercicios para marcar la mandíbula y eliminar la papada
Abril 04, 2026
 · 
Scarlet Valencia
La inteligencia es una característica no física muy atractiva.jpg
Amor y Sexo
3 rasgos oscuros que te vuelven más atractiva inmediatamente y sin decir ni una palabra
Abril 03, 2026
 · 
Scarlet Valencia