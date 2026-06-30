El “slugging” coreano que está reemplazando toda tu crema de noche (y por qué dermatólogas lo recomiendan)

Si tu piel se siente reseca a pesar de usar crema todas las noches, el slugging puede ser justo lo que te falta. Esta técnica de skincare coreano, que consiste en sellar la piel con una capa oclusiva antes de dormir, lleva años en TikTok pero sigue ganando terreno porque, simplemente, funciona.

En qué consiste exactamente

El slugging se trata de aplicar una capa de producto oclusivo, generalmente vaselina o un bálsamo similar, como último paso de tu rutina nocturna, después de todos tus sérums y cremas. Esa capa final actúa como sello, evitando que la hidratación que aplicaste se evapore durante la noche y maximizando la absorción de cada producto que aplicaste antes.

Por qué dermatólogas lo recomiendan

La piel pierde agua de forma natural durante la noche a través de un proceso llamado pérdida transepidérmica de agua. El oclusivo final del slugging bloquea ese proceso, lo que significa que en lugar de perder hidratación mientras duermes, la retienes casi por completo. Es particularmente útil para pieles secas, deshidratadas o que han sido expuestas a tratamientos con retinol o ácidos, que suelen dejar la barrera cutánea más sensible.

El orden correcto para hacerlo bien

Todo empieza con la limpieza facial habitual, seguida de tus sérums y tratamientos activos de siempre. Después va tu crema hidratante normal, y solo al final, como capa de sellado, se aplica el oclusivo. Saltarse este orden y aplicar directamente el oclusivo sin las capas anteriores reduce considerablemente el beneficio de la técnica.

Para qué tipos de piel funciona mejor

Las pieles secas y deshidratadas son las que más se benefician, porque sienten un alivio casi inmediato de la tirantez. También es excelente para pieles que están en proceso de recuperar su barrera cutánea después de exfoliación excesiva o uso de activos fuertes. La piel grasa o con tendencia acneica generalmente debe evitarlo o usarlo con mucha moderación, ya que la oclusión total puede generar brotes en este tipo de piel.

El error más común al hacerlo

Aplicar demasiado producto es el error más frecuente. Una capa fina es suficiente, ya que el objetivo es sellar, no ahogar la piel. Otro error común es hacerlo todas las noches sin dar descanso a la piel, cuando lo ideal para la mayoría es usarlo dos o tres veces por semana, ajustando según cómo responda tu piel específica.

Lo que pasa si lo haces correctamente

Las usuarias que practican slugging de forma constante reportan piel más suave, menos irritada y con mejor aspecto general al despertar. No es una técnica complicada ni costosa, pero su efectividad depende completamente de hacerla en el orden correcto y con la cantidad adecuada de producto.