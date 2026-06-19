Mika Abdalla y Josh Heuston desatan rumores de romance después de que ella terminara su compromiso

Durante las últimas semanas, ha surgido una teoría de romance entre dos de los protagonistas de Off Campus en las redes sociales, pues los fans están convencidos de que la química entre Mika Abdalla y Josh Heuston ha traspasado la pantalla.

Los rumores de este posible romance comenzaron a viralizarse luego de que se diera a conocer que Mika había terminado su romance con su prometido, el actor Jake Short, debido a varias diferencias personales y hasta celos profesionales.

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Mika Abdalla y Josh Heuston de Off Campus desatan rumores de romance

De acuerdo con la productora de radio australiana Caitlin “CJ” Jennings, Josh y Mika habrían iniciado una relación sentimental, lo que reforzaría los rumores que su evidente química había traspasado la pantalla.

Emma Chow señaló durante el programa que las redes sociales llevan semanas impulsando los rumores sobre una posible relación entre los actores.

“TikTok está lleno de teorías de fans que creen que están saliendo porque siempre están súper coquetos en las entrevistas, se sientan muy cerca, siempre acaban uno al lado del otro y se ríen de los chistes del otro. Todo ese tipo de cosas. Quiero decir que tenemos una pequeña exclusiva aquí”, anuncia

Jennings finalmente compartió las supuestas pruebas del romance de los protagonistas de Off Campus: “Una de mis amigas trabaja en una marca de lujo de alta gama, y alguien muy cercano a Josh Heuston asistió a un desfile de esa marca de lujo y ahora los rumores se han extendido. Esa persona podría haberlo confirmado”.

¿Cómo comenzaron los rumores de romance de Mika Abdalla y Josh Heuston?

Josh de 29 años y Mika 26, se conocieron en el set de off Campus, pues interpretan a Justin Kohl y Allie Hayes respectivamente; sin embargo, los rumores de un posible romance comenzaron durante la promoción de la exitosa serie.

Y es que la complicidad que demostraron durante las entrevistas y la promoción, era más que evidente de que tenían una gran conexión, que hizo que los fans comenzaran con las especulacioens.

Hasta el momento ni Mika ni Josh han salido a confirmar o a desmentir los rumores de un posible romance entre ellos, y mientras que ella ya se encuentra grabando la segunda temporada de Off Campus, Josh es uno de los actores que no regresará por el momento a la trama juvenil.