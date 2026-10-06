Plaza Satélite: 55 años siendo parte de nuestras historias

Hay lugares que se vuelven parte de nuestra historia casi sin darnos cuenta, aparecen en una foto con amigas, en una primera cita, en una tarde improvisada o en ese plan que empezó con un “solo un rato”. Durante 55 años, Plaza Satélite ha acompañado a distintas generaciones y las ha visto cambiar de estilo, descubrir nuevas versiones de sí mismas y volver a encontrarse.

¿Cuántas versiones de ti podrían coincidir en un mismo lugar? La que caminaba de la mano de sus papás, la que hacía planes después de clases, la que elegía el look perfecto para una cita y la que hoy llega sabiendo mucho mejor qué quiere.

Plaza Satélite cumple 55 años y su historia también puede leerse a través de todas esas personas que han pasado por sus espacios. Cinco décadas en las que cambiaron la moda, la música y nuestra manera de relacionarnos, mientras permaneció algo mucho más sencillo: las ganas de encontrarnos.

Hay una relación especial entre los lugares y la memoria. Basta volver después de algunos años para que aparezca una imagen que creíamos olvidada: aquella salida con amigas, una comida familiar, alguien que nos gustaba muchísimo o una tarde cualquiera que terminó ocupando un lugar inesperado en nuestros recuerdos.

Esa conexión inspira la campaña por los 55 años de Plaza Satélite, construida alrededor de los encuentros, las reuniones y el reconocimiento de espacios que han acompañado distintas etapas de nuestra vida.

Cambia nuestra forma de vestir, los lugares donde queremos estar, las personas con quienes compartimos nuestro tiempo y hasta la manera de guardar esos momentos. Antes era una fotografía impresa; hoy puede ser un video de diez segundos que termina perdido entre miles de imágenes en el teléfono. Lo importante sigue siendo quién estaba ahí.

Plaza Satélite ha visto pasar generaciones enteras por sus espacios abiertos y su arquitectura. Personas que llegan arregladas, otras que aparecen sin plan y muchas que pensaban quedarse poco tiempo y terminan alargando la tarde.

Volver a un lugar después de mucho tiempo tiene algo curioso: el espacio puede resultar familiar, aunque tú ya seas otra persona. Ahí está parte del encanto de cumplir 55 años. Plaza Satélite pertenece a diferentes épocas y a quienes las vivieron. Algunas historias comenzaron hace décadas; otras están ocurriendo ahora mismo.

Nuevos looks, nuevas canciones, nuevas fotografías y nuevas formas de hacer planes ocuparán esos mismos espacios. Porque hay lugares a los que regresamos y, cuando lo hacemos, también nos encontramos con alguna versión de quienes fuimos.

Plaza Satélite ha estado ahí desde siempre.