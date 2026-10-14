Tú Awards 2026: Mérida se llenó de estrellas, música y mucho talento digital

Los creadores de contenido, actores y artistas favoritos de las nuevas generaciones se reunieron en Mérida, Yucatán, para celebrar los Tú Awards 2026. Una noche de premios, looks y encuentros que tuvo entre sus protagonistas a Los Polinesios, Nico Haza, Victoria Viera y Santos Bravos.

¿Quién dijo que las estrellas solo están en Hollywood? Esta vez, todas las miradas estuvieron puestas en Mérida, Yucatán, donde Revista Tú reunió a algunos de los nombres más populares del entretenimiento digital y la música para celebrar una nueva edición de los Tú Awards 2026.

La premiación reconoció a los talentos que forman parte de nuestras playlists, aparecen constantemente en nuestro feed y protagonizan esas conversaciones que comienzan con un simple: "¿Ya viste lo que pasó?”.

Entre los reconocimientos más esperados estuvieron los de actuación. Nico Haza se llevó el premio a Actor del Año y Victoria Viera fue reconocida como Actriz del Año, dos nombres que siguen ganando espacio entre las audiencias jóvenes.

La música también tuvo su momento. Santos Bravos ganó Canción del Año con KAWASAKI, mientras que Lukas Urkijo recibió el reconocimiento a Revelación Musical.

Y porque sabemos que una buena dosis de humor puede salvar cualquier día, Herly RG fue premiada en la categoría de Comedia y Tía Chayo en Comedia Regional.

Si algo caracteriza a los Tú Awards es que los creadores digitales tienen tanto protagonismo como las estrellas de la televisión y la música.

Diosdado Juárez fue reconocido como Creador del Año y Juan Amaro como Creador Regional, mientras que Luis Chaparro obtuvo el premio a Crush del Año.

El estilo también tuvo su propia categoría, con Legna Hernández como Fashion Icon, y Karli Nutrii tips, fue reconocida como Role Model.

En las categorías que nos hacen creer en el romance de internet, Sonrixs y Kim Migneault ganaron como Pareja Más Cute. EBP Podcast recibió el premio a Podcast del Año.

Uno de los reconocimientos especiales de los Tú Awards 2026 fue para Los Polinesios, quienes recibieron el premio de Ícono Digital.

Rafa, Karen y Lesslie han acompañado a distintas generaciones de seguidores con sus videos y proyectos, convirtiéndose en nombres familiares para quienes crecieron viendo YouTube.

Su presencia también estuvo ligada a otro reconocimiento: A K K, de Los Polinesios ganó en la categoría de Mascota del Año.

Mérida fue el escenario perfecto para el gran encuentro

La capital yucateca recibió a los invitados de esta edición, que reunió a talentos de diferentes plataformas y disciplinas en una misma celebración.

Los Tú Awards 2026 también fueron una oportunidad para ver reunidos a esos personajes que normalmente seguimos a través de una pantalla. Y entre los nombres premiados quedó claro que las nuevas generaciones tienen favoritos muy distintos, pero algo en común: una comunidad que sigue de cerca cada uno de sus proyectos.

Ahora queremos saber: ¿tu favorito se llevó un Tú Award este año?