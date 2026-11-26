¿Sabías que tu paladar también tiene su propia carta astral? Mientras Marte le pone ese toque picante e impulsivo a la noche, Venus coquetea mejor con las notas florales y Urano siempre pide un plot twist inesperado en la copa.

Entre planetas regentes, texturas seductoras y aromas que conquistan al primer sorbo, cada signo tiene una vibra única y un drink que le hace match perfecto.

Para esta guía cósmica reunimos doce cócteles con nombre propio y recetas reales, creados con etiquetas top como Lillet, Teremana, Arette, Tierra Noble e Italicus, del portafolio de COOP Wines & Spirits.

Inicia buscando tu signo solar… pero si otro trago te hace ojitos desde el menú, hazle caso a tu intuición: seguro es tu ascendente pidiendo una ronda.

ARIES | Sparkling Jalapeño Lemonade

Marte, tu regente, prefiere ir al frente. Aries reconoce al instante lo que le emociona y rara vez espera a que alguien más dé el primer paso. Este cóctel de Teremana Blanco arranca con limón recién exprimido, suma la chispa del jalapeño y se vuelve ligero con agua mineral. Directo, vibrante y con ese pequeño riesgo que hace más interesante cada sorbo.

Ingredientes: 60 ml de Teremana Blanco, 30 ml de jugo de limón amarillo, 15 ml de jarabe de jalapeño, 15 ml de agua fría, agua mineral con gas, hielo y rodajas de limón y jalapeño.

Preparación: mezcla tequila, limón, jarabe y agua fría. Sirve sobre hielo en un vaso alto, termina con agua mineral y decora con limón y jalapeño.

TAURO | Lillet Rosé White Peach

Venus gobierna a Tauro y se nota en su relación con el placer: una textura agradable, un perfume sutil, el gusto de tomarse su tiempo. Lillet Rosé con burbujas de durazno blanco tiene ese encanto sensorial. Es delicado y frutal, con un punto de frescura que acompaña el carácter constante de Tauro y su debilidad por todo lo que merece disfrutarse despacio.

Ingredientes: 50 ml de Lillet Rosé, 100 ml de refresco de durazno blanco con gas, hielo y una rebanada de durazno.

Preparación: sirve Lillet Rosé en una copa de vino con hielo, añade el refresco de durazno y decora con fruta fresca.

GÉMINIS | Cosmicus

Mercurio nunca se queda demasiado tiempo en una sola idea. Tampoco Géminis. Su curiosidad pide contrastes, conversaciones nuevas y un cóctel capaz de sorprenderlo a mitad del camino. Cosmicus lleva la bergamota floral de Italicus al territorio del vodka, la lima y el arándano. El resultado tiene el color de un clásico rosa y un perfil cítrico mucho más intrigante de lo que parece.

Ingredientes: 30 ml de Italicus Rosolio di Bergamotto, 30 ml de vodka, 15 ml de jugo de limón verde, 15 ml de jugo de arándano, hielo y piel de naranja.

Preparación: agita los líquidos con hielo, cuela en una copa de cóctel fría y termina con un twist de naranja.

CÁNCER | French Orchard Spritz

La Luna, que rige a Cáncer, está vinculada con la intuición y la memoria. Quizá por eso ciertos aromas le resultan tan poderosos: la manzana fresca, una nota especiada, algo que recuerda a casa sin ser literal. En el French Orchard Spritz, Lillet Blanc se mezcla con jugo de manzana, vermut seco y un toque de Angostura. Reconfortante, sí, pero con suficiente complejidad para seguir descubriéndolo.

Ingredientes: 60 ml de Lillet Blanc, 30 ml de jugo de manzana, 15 ml de vermut seco, 1 golpe de amargo de Angostura, hielo y una lámina de manzana.

Preparación: sirve todos los líquidos en una copa de vino con hielo, mezcla suavemente y decora con manzana.

LEO | Strawberry Supernova

Al Sol le corresponde brillar; a Leo, hacerlo a su manera. Su magnetismo nace de una mezcla de calidez, imaginación y gusto por los detalles memorables. Strawberry Supernova reúne Teremana Blanco, fresa, coco, lima y un final de Champagne que transforma la textura. Tiene frescura tropical, un color irresistible y el dramatismo justo para una personalidad que sabe disfrutar el centro de atención.

Ingredientes: 45 ml de Teremana Blanco, 30 ml de puré de fresa, 30 ml de agua de coco, 15 ml de jugo de limón verde, Champagne para completar, hielo y una fresa.

Preparación: agita tequila, puré, agua de coco y limón con hielo; cuela en una copa fría, completa con Champagne y decora con una fresa.

VIRGO | Negroni Bianco

Mercurio también rige a Virgo, aunque aquí su talento aparece en la observación. Virgo distingue un aroma fuera de lugar y valora las cosas bien construidas. El Negroni Bianco con Italicus responde a esa sensibilidad: tres partes iguales de rosolio de bergamota, ginebra y vermut seco. Botánico, cítrico y preciso, revela una personalidad que encuentra belleza en la proporción antes que en el exceso.

Ingredientes: 30 ml de Italicus Rosolio di Bergamotto, 30 ml de ginebra London Dry, 30 ml de vermut seco, hielo y tres aceitunas verdes.

Preparación: mezcla los tres líquidos con hielo, sirve en un vaso bajo con hielo fresco y decora con aceitunas verdes.

LIBRA | Rosé Elderflower Spritz

Para Libra, Venus habla de estética, afinidad y equilibrio. Tiene buen ojo para las combinaciones que parecen espontáneas, aunque cada elemento ocupa exactamente su lugar. El Rosé Elderflower Spritz une el lado frutal de Lillet Rosé con la tónica y una nota de flor de saúco. Su perfume floral encuentra contraste en el amargor de las burbujas: una armonía con bastante más personalidad que dulzura.

Ingredientes: 50 ml de Lillet Rosé, 100 ml de agua tónica, un toque de jarabe de flor de saúco y hielo.

Preparación: sirve Lillet Rosé en una copa de vino llena de hielo, agrega la tónica y termina con el jarabe de flor de saúco.

ESCORPIO | Truro Tequila Zarza

Plutón, uno de los regentes asociados con Escorpio, habla de intensidad y transformación. Este signo disfruta las capas que se revelan despacio y tiene un instinto particular para detectar lo que hay debajo de la superficie. En Truro Tequila Zarza, Tierra Noble Reposado se encuentra con limón, zarzamoras y un velo de crème de cassis. Primero aparece la fruta fresca; después, una profundidad casi aterciopelada.

Ingredientes: 60 ml de Tierra Noble Reposado, 30 ml de jarabe natural, 30 ml de jugo de limón amarillo, 4 zarzamoras, un toque de crème de cassis, hielo picado y zarzamoras para decorar.

Preparación: Machaca las zarzamoras, añade tequila, jarabe y limón, agita con hielo y cuela sobre hielo picado. Termina con crème de cassis por encima.

SAGITARIO | Ginger Spiced Paloma

Júpiter expande los horizontes de Sagitario; su curiosidad rara vez se conforma con la ruta conocida. Por eso una Paloma con giro especiado tiene tanto sentido. Teremana, toronja y lima aportan el pulso cítrico; el jarabe de jengibre y la ginger beer cambian el ritmo con una sensación cálida y efervescente. Un trago con ganas de viajar, explorar y pedir algo que todavía no había probado.

Ingredientes: 60 ml de Teremana Blanco o Reposado, 30 ml de jugo de toronja, 22 ml de jugo de limón verde, 15 ml de jarabe de jengibre, ginger beer para completar y hielo.

Preparación: agita tequila, jugos y jarabe con hielo, cuela en un vaso alto con hielo nuevo y completa con ginger beer. Decora con limón.

CAPRICORNIO | Mexican Chai

Saturno aprecia la paciencia, la disciplina y las elecciones que tienen fondo. Capricornio comparte ese gusto por lo bien pensado, incluso cuando se permite un momento de indulgencia. Mexican Chai, la creación del bartender Filipo Donati, combina Arette Reposado con té chai, miel, clavo y naranja. Su carácter especiado es envolvente; invita a bajar la velocidad y prestar atención a cada matiz.

Ingredientes: 45 ml de Arette Reposado, 45 ml de sirope de té chai, 10 ml de miel, clavos de olor, ralladura de naranja, anís estrellado y hielo.

Preparación: Agita tequila, sirope y miel con hielo, clavo y ralladura de naranja; cuela en una taza o copa fría y decora con anís estrellado.

ACUARIO | Yuzu White Negroni

Urano representa el impulso de Acuario por mirar las cosas desde otro ángulo. Su personalidad se siente cómoda con lo poco convencional y agradece una idea bien ejecutada, por extraña que suene al principio. El Yuzu White Negroni mezcla Lillet Blanc, ginebra, Suze y jugo de yuzu. Cítrico, herbal y elegantemente amargo, tiene una arquitectura inusual que recompensa a los paladares curiosos.

Ingredientes: 30 ml de Lillet Blanc, 30 ml de Suze, 30 ml de ginebra Beefeater, 15 ml de jugo de yuzu, 2 golpes de bitters de naranja, hielo y piel de toronja.

Preparación: mezcla todos los ingredientes con hielo, cuela en un vaso bajo con hielo nuevo y perfuma con piel de toronja.

PISCIS |

Sgroppino

Neptuno, regente moderno de Piscis, conecta con la imaginación y esa sensibilidad que encuentra belleza en lo intangible. El Sgroppino tiene algo de sueño servido en copa: sorbete de limón, burbujas de prosecco y el perfume de bergamota de Italicus. Fresco, etéreo y de textura casi aérea, se mueve entre aperitivo y postre. Como Piscis, cambia de forma sin perder su esencia.

Ingredientes: 30 ml de Italicus Rosolio di Bergamotto, 60 ml de prosecco, 1 bola de sorbete de limón y ralladura de cítrico.

Preparación: coloca el sorbete en una copa fría, añade Italicus, vierte el prosecco lentamente y termina con ralladura de cítrico.