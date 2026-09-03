Canta Corazón llega a Pedregal: el nuevo spot para cantar, brindar y pasarla increíble

Si tu plan ideal incluye cantar a todo pulmón esa canción que jurabas haber superado, brindar con tus amigas y terminar la noche frente a un mariachi, apunta esta dirección. Canta Corazón abrió una nueva sede en Pedregal, al sur de Ciudad de México.

Ubicado en Av. San Jerónimo 263, Tizapán San Ángel, el cantabar llevó a esta zona de la ciudad el concepto que ya conocemos: canciones para cantar sin pena, cocteles, comida y varias dinámicas que hacen que quedarse sentado toda la noche sea prácticamente imposible.

Parte de la gracia de Canta Corazón está en que la noche puede cambiar de rumbo en cuestión de minutos. Puedes estar tomando algo con tus amigas y después encontrarte cantando, recibiendo una rosa o intentando demostrar tus habilidades sobre un toro mecánico.

También está el gritómetro, pensado para soltar eso que quizá no dijiste cuando debías. El nombre de tu ex queda bajo tu responsabilidad.

La música juega directamente con la nostalgia y esas canciones que inevitablemente terminamos asociando con alguien, algún viaje, una fiesta o una ruptura que a estas alturas ya debería estar superada. Hay temas para cantar en grupo, otros que exigen interpretación y algunos que probablemente conoces completos aunque lleves años diciendo que no te gustan.

Entre las dinámicas también aparecen paliacates, brindis y pequeños rituales que se han convertido en parte del sello del lugar.

La nueva ubicación de Pedregal funciona especialmente bien para cumpleaños, despedidas de soltera, reuniones entre amigos o esa salida que empezó como “sólo vamos por un drink” y termina varias horas después.

La carta de alimentos y coctelería sigue el tono juguetón del concepto, con platillos y bebidas inspirados en personajes, recuerdos y referencias reconocibles. La idea es comer y tomar algo mientras ocurre todo lo demás, porque Canta Corazón difícilmente funciona como una noche tranquila. Y quizá ahí está la mejor parte del plan: no necesitas esperar una ocasión especial.

Solo arma el grupo, elige a esa amiga que siempre termina pidiendo canciones y prepárate para descubrir quién de todas tiene más despecho acumulado.

Canta Corazón Pedregal

📍 Av. San Jerónimo 263, Tizapán San Ángel, Ciudad de México.

📅 Apertura: 19 de agosto de 2026.