72 horas en Acapulco: el plan Cosmo para una escapada entre amigas

No necesitas una semana completa de vacaciones para cambiar la rutina, Acapulco Guerrero, el Hogar del Sol, sigue teniendo una ventaja difícil de ignorar cuando buscas una escapada de pocos días: en un mismo fin de semana puedes hacer prácticamente todo lo que quieres de un viaje a la playa. Lo comprobamos durante nuestra Escapada Cosmo junto a Karla Farfán y Tania García.

Tomando como referencia nuestros días en el puerto, este sería el itinerario que repetiremos.

Día 1: check-in, bikini y alberca privada

Primer consejo: no llenes de planes el día de llegada.

Nos hospedamos en Las Brisas Acapulco, donde las casitas se encuentran repartidas sobre la montaña y pueden incluir alberca privada o semiprivada. Las terrazas miran hacia la Bahía de Acapulco o hacia el Pacífico, dependiendo de su ubicación. Así que nuestro primer plan ocurrió prácticamente sin salir de la habitación: bikini, alberca y vista al mar.

Y sí, este es el momento de sacar ese traje de baño que llevas semanas guardando.

Por la tarde hay que cambiarse para ir al Sunset Bar del hotel. Está abierto entre las 5:30 y las 8:00 de la noche y su ubicación permite ver cómo cae el sol sobre el Pacífico. Nosotras aprovechamos la hora dorada para hacer un shoot con algunos de nuestros mejores looks. Si estás armando tu maleta, toma nota: reserva uno de tus outfits favoritos para este momento.

Día 2: mañana lenta y tarde en yate

El segundo día merece empezar sin alarma, después del desayuno, la misión es bastante simple: bloqueador, lentes de sol, bikini y rumbo al muelle. Recorrer la Bahía de Acapulco en yate te permite reconocer desde el agua varios puntos del puerto y, sobre todo, pasar unas horas lejos del tráfico y los horarios.

Nuestro plan con Karla Farfán y Tania García fue recorrer la bahía, tomar el sol, poner música, nadar y disfrutar la tarde en cubierta.

No hace falta complicarlo.

Para el look, tampoco, un traje de baño que puedas llevar debajo de una camisa oversized, sandalias fáciles de quitar, sombrero o gorra y una bolsa donde realmente quepan el protector solar y tus cosas funcionan mucho mejor que un outfit imposible de mantener durante varias horas en el mar.

Día 2, noche: cena en Praya

Después del yate, regresa al hotel, descansar un poco y guarda uno de tus mejores looks para la noche. Nuestra elección fue Praya, ubicado en Escénica 28, con mesas orientadas hacia la Bahía de Acapulco. Su cocina incorpora ingredientes locales dentro de una carta de inspiración internacional y mediterránea.

Durante nuestra cena hubo tres platos que se ganaron el centro de la mesa: ostiones Rockefeller, tiradito de atún y pulpo a las brasas. La recomendación es llegar cuando todavía queda algo de luz y quedarse hasta que la bahía esté completamente iluminada. El restaurante cuenta también con bar, coctelería y DJ.

Día 3: cero prisas

El último día es para volver a la alberca.

Pide desayuno, ponte nuevamente el traje de baño y aprovecha las últimas horas en el hotel antes del check-out. En Las Brisas, las casitas con alberca privada permiten precisamente eso: seguir sintiendo que estás de vacaciones hasta el último momento sin tener que organizar otro traslado.

Acapulco ha recuperado buena parte de su infraestructura turística. En julio de 2026 ya operaban 313 hoteles con 17,555 habitaciones, alrededor del 90% de la oferta que existía antes de Otis. Nuestra Escapada Cosmo encontró un puerto activo y con planes suficientes para llenar un fin de semana sin saturarlo.

Una casita con alberca, una tarde navegando, una cena larga y varios cambios de bikini después, regresamos con la galería del teléfono llena.

Como debe ser después de un buen viaje entre amigas.