Yuls Dávila: la DJ que marcó el ritmo de los Cosmo Glow Awards 2026

La belleza también se escucha, en los Cosmo Glow Awards 2026, cada momento de la celebración estuvo acompañado por una atmósfera cuidadosamente diseñada para convertir la premiación en una experiencia inmersiva. Detrás de esa energía estuvo Yuls Dávila, DJ, productora y curadora de experiencias musicales venezolana, quien fue la encargada de poner el soundtrack a una de las noches más importantes para la industria beauty.

Desde la llegada de los invitados hasta el cierre del evento, Yuls construyó un recorrido musical que acompañó cada instante de la noche, con una selección de sonidos elegantes, envolventes y contemporáneos, logró crear el ambiente perfecto para que representantes de las principales marcas de belleza, creadores de contenido, expertos del sector e invitados especiales celebraran la innovación y la creatividad que distinguen a los productos ganadores de esta edición.

Una artista que crea experiencias a través de la música

Yuls Dávila ha construido una trayectoria que va mucho más allá de la cabina de DJ, su historia nace de una profunda conexión con la música y del deseo de crear experiencias capaces de generar emociones y conectar personas. Desde muy joven encontró en el house y el pop sus primeras influencias, explorando la composición como una forma de expresar emociones a través de melodías, sintetizadores y líneas de bajo que, hasta hoy, continúan definiendo su identidad sonora.

En 2021 dio un paso decisivo al producir su primer festival para más de 8,000 asistentes, una experiencia que marcó el inicio de una carrera enfocada en la producción de eventos y el desarrollo de proyectos que impulsan la cultura musical. Su evolución artística también la llevó a la composición profesional de R&B y trap, géneros que fortalecieron su sensibilidad por las atmósferas envolventes y la exploración sonora. Con el tiempo encontró en el house y el techno el espacio ideal para trasladar esa visión a la pista de baile, desarrollando sets caracterizados por su elegancia, profundidad y capacidad para conectar emocionalmente con el público.

Una visión que trasciende la cabina

La pasión de Yuls por construir comunidad también se refleja en los proyectos que lidera. Como cofundadora de DOPE, ha impulsado iniciativas dedicadas a fortalecer el talento emergente dentro de la escena electrónica, convencida de que la música es un lenguaje universal capaz de reunir personas y crear experiencias memorables.

Esa misma filosofía dio origen a MOONY, el speakeasy que cofundó en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Concebido como un punto de encuentro donde la música y la conexión humana son protagonistas, este espacio representa una extensión natural de su visión artística: crear lugares donde las personas puedan desconectarse del exterior y encontrarse a través del sonido.

A lo largo de su carrera, Yuls ha llevado su propuesta a festivales, clubes y escenarios en distintas ciudades, consolidando un estilo que equilibra groove, sofisticación y una cuidada curaduría musical. Para ella, cada presentación es una oportunidad para generar un ambiente donde el público pueda dejarse llevar por la música y vivir el momento.