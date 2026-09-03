Karla Farfán vuelve a Acapulco Guerrero, el Hogar del Sol, con Cosmopolitan para redescubrir el lugar donde creció

Para Karla Farfán, Acapulco no es simplemente un destino de vacaciones, es su casa. La actriz regresó al puerto que la vio crecer para sumarse a nuestra Escapada Cosmo y pasar unos días entre lugares conocidos, nuevos planes y esa sensación particular de volver a un sitio que forma parte de tu historia.

Nacer y crecer junto al mar hace que la relación con Acapulco sea distinta, Karla conoce su clima, sus atardeceres y esa bahía que aparece como telón de fondo en buena parte de la vida de quienes han llamado hogar al puerto. Esta vez volvió acompañada por Cosmopolitan para recorrerlo sin prisas y vivirlo también como viajera.

El punto de partida fue Las Brisas Acapulco, uno de los hoteles más conocidos del destino. Construido sobre la montaña, sus casitas se distribuyen entre caminos que suben por la ladera y permiten contemplar la Bahía de Santa Lucía desde distintos puntos. Karla disfrutó de una habitación con alberca privada y de uno de los momentos obligados del hotel: ver caer el sol desde su Sunset Bar.

Para alguien que creció en el puerto, el mar forma parte del paisaje cotidiano, pero cambiar la perspectiva puede hacer que un lugar conocido vuelva a sorprenderte. Durante la Escapada Cosmo, Karla subió a un yate para navegar por la bahía y contemplar Acapulco desde el Pacífico. Bikinis, sol y algunas horas en el agua marcaron una de las tardes del viaje, mientras la costa y las montañas aparecían al fondo.

También hubo tiempo para simplemente disfrutar de la alberca, cambiar de look, tomar fotos y ver cómo el cielo sobre la bahía pasaba de los azules intensos del día a los tonos cálidos del atardecer.

Acapulco ha atravesado años que han cambiado su paisaje y su dinámica turística, pero el puerto continúa recibiendo viajeros y recuperando espacios. Hoteles, restaurantes, playas y recorridos por la bahía forman parte de una oferta que sigue creciendo después de su proceso de reconstrucción.

Karla pudo recorrer esa versión actual de su ciudad desde un lugar diferente al de sus recuerdos: como actriz, viajera e invitada de Cosmopolitan.

Y entre una tarde de yate, un bikini frente al Pacífico, la vista desde Las Brisas y una cena en Zona Diamante, hubo algo que permaneció igual: para Karla Farfán, regresar a Acapulco siempre será regresar a casa.