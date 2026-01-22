Lilou: el hotspot de Polanco donde el estilo se sirve en cada plato

En el corazón de Polanco, dentro del icónico Hotel Presidente InterContinental, existe un lugar que redefine la experiencia gastronómica urbana con un sello chic, contemporáneo y absolutamente Cosmopolitan. Lilou Restaurante no es solo un punto de encuentro: es un lifestyle.

Inspirado en las tendencias vanguardistas de grandes capitales como Londres, París y Nueva York, Lilou logra capturar esa energía internacional que combina elegancia, ritmo y sofisticación sin esfuerzo. Desde que cruzas la puerta, su estética —cuidada hasta el mínimo detalle— te envuelve en una atmósfera moderna, cálida y perfecta para cualquier plan, desde un desayuno relajado hasta una noche inolvidable entre amigas.

La propuesta culinaria fluye con naturalidad a lo largo del día. Aquí conviven platos clásicos reinventados, comfort food elevada y opciones ideales para esos gourmet breaks que hacen especial cualquier momento: café y croissants por la mañana, té por la tarde, una coctelería signature impecable al caer la noche y una tentadora selección de pastelería y panadería boutique para llevar que siempre provoca volver.

Pero si hay algo que marca el pulso de esta nueva etapa es su concepto más trendy: Beats & Bites, una experiencia pensada para las noches que se alargan sin mirar el reloj: tragos de autor, bites dulces y salados perfectamente curados para compartir, y un DJ en vivo que convierte la velada en el plan perfecto. Música, sabor y estilo en una misma frecuencia.