Lilou: el hotspot de Polanco donde el estilo se sirve en cada plato

Enero 22, 2026 • 
Cosmopolitan
lilou-el-hotspot-de-polanco-donde-el-estilo-se-sirve-en-cada-plato.png

En el corazón de Polanco, dentro del icónico Hotel Presidente InterContinental, existe un lugar que redefine la experiencia gastronómica urbana con un sello chic, contemporáneo y absolutamente Cosmopolitan. Lilou Restaurante no es solo un punto de encuentro: es un lifestyle.

lilou-hotspot-de-polanco-donde-el-estilo-se-sirve-en-cada-plato.jpeg

Inspirado en las tendencias vanguardistas de grandes capitales como Londres, París y Nueva York, Lilou logra capturar esa energía internacional que combina elegancia, ritmo y sofisticación sin esfuerzo. Desde que cruzas la puerta, su estética —cuidada hasta el mínimo detalle— te envuelve en una atmósfera moderna, cálida y perfecta para cualquier plan, desde un desayuno relajado hasta una noche inolvidable entre amigas.

lilou-hotspot-de-polanco-donde-estilo-se-sirve-en-cada-plato.jpeg

La propuesta culinaria fluye con naturalidad a lo largo del día. Aquí conviven platos clásicos reinventados, comfort food elevada y opciones ideales para esos gourmet breaks que hacen especial cualquier momento: café y croissants por la mañana, té por la tarde, una coctelería signature impecable al caer la noche y una tentadora selección de pastelería y panadería boutique para llevar que siempre provoca volver.

lilou-hotspot-de-polanco-donde-estilo-se-sirve-cada-plato.jpeg

Pero si hay algo que marca el pulso de esta nueva etapa es su concepto más trendy: Beats & Bites, una experiencia pensada para las noches que se alargan sin mirar el reloj: tragos de autor, bites dulces y salados perfectamente curados para compartir, y un DJ en vivo que convierte la velada en el plan perfecto. Música, sabor y estilo en una misma frecuencia.

lilou-hotspot-de-polanco-donde-se-sirve-en-cada-plato.jpeg

Lilou no solo se posiciona como uno de los restaurantes más atractivos de Polanco, sino como un nuevo epicentro social donde la gastronomía, el diseño y la música se encuentran. Ideal para citas, reuniones casuales o noches de girls night, es ese lugar al que siempre quieres regresar, no te pierdas este nuevo concepto todos los viernes en la terraza de Lilou de 7:00 P.M. a 12:00 A.M.

Cosmopolitan
