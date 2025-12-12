Suscríbete
Regalos navideños que te harán quedar bien (y que encuentras en la farmacia)

Diciembre 12, 2025 • 
Cosmopolitan
Woman Reading Ingredients of Skin Care Product at the Store

Getty Images

Seguro que no sabías que la farmacia puede ser un buen sitio donde encontrar regalos originales para regalar a la familia y amigos esta Navidad, y sin la necesidad de ir de tienda en tienda sin saber muy bien qué es lo que buscas.

Y como sabemos lo frustrante que puede llegar a ser, nos dimos una vuelta por San Pablo Farmacia, donde encontramos una gran variedad de productos para el cuidado de la salud, con los que vas a quedar muy bien. Ya sea para regalar a tu familia el mero 24 en la noche o para obsequiar en el intercambio, no habrá falla.

Aquí te compartimos un par de ideas que son fantásticas, y todos te agradecerán.

Set de cuidado facial: sorprende a tus seres queridos con un set completo de cuidado facial: desde limpiadores suaves, tónicos revitalizantes, sueros hidratantes y cremas rejuvenecedoras.

Mascarilla de noche hidratante: para una dosis de hidratación intensiva durante la noche, regala una máscara facial nocturna. Estas máscaras trabajan mientras duermes, brindando nutrientes esenciales y dejando la piel con un aspecto fresco y radiante al despertar.

Exfoliante corporal: atrévete a mimar a tus seres queridos con un exfoliante corporal. Estos productos eliminan suavemente las células muertas de la piel, dejando una piel suave y renovada. Opta por exfoliantes que hidraten, ofreciendo una experiencia completa de spa en casa.

Protección solar de calidad: incluso en invierno, la protección solar es esencial. Opta por un protector solar de calidad que no solo proteja la piel de los daños causados por los rayos UV, sino que también hidrate y nutra.

A young female consumer is reading the ingredients on a cosmetic product in a cosmetics store in a shopping mall. Environmental consumption. Eco-friendly. Young blonde woman choosing cosmetics and testing makeup in store at shopping mall center

Getty Images

San Pablo Farmacia te invita a llevarte una tote personalizada

Esta época navideña, San Pablo Farmacia quiere que sea una más alegre para ti y los tuyos, por eso te consiente con un detalle significado: una tote bag personalizada por un artista, que podrás llevarte gratis al realizar compras dentro de las categorías participantes (productos dermocosméticos, Brand Blue, Al Natural, Aurax o Línea D).

Este regalo especial es el corazón de “Querido San Pa”, una campaña que celebra el autocuidado y te invita a reconectar contigo para cuidarte y cuidar a los que más quieres.

Imagina todos lo que podrías llevar es tu tote bag personalizada: skincare, vitaminas, bloqueador, medicamentos importantes y mucho más.

San-pablo-farmacia-regala-tote-bag-personalizada.jpg

Fechas y sucursales donde puedes conseguir tu tote bag

Cada tote bag personalizada es una pieza única, pensada para acompañarte. Anota estas fechas y sucursales donde podrás conseguir la tuya.

Una primera entrega se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025 en un horario de 12:00 a 6:00 p.m. (o hasta agotar existencias), en las siguientes farmacias participantes:

  • CDMX: Nuevo León, Revolución, Aguascalientes
  • GDL: Cruz del Sur, Valle Real, Patria Guadalupe
  • Edo. de México: Blvd. Interlomas
  • Pachuca: Zona Plateada
  • Puebla: Las Ánimas, Zavaleta
  • Querétaro: Bernardo Quintana

Recuerda que para hacer válida esta promoción, tus compras deben ser de un mínimo de $1,500 MXN en categorías participantes, limitado a una pieza por persona (cada sucursal participante cuenta 200 tote bags).

La segunda entrega será los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, en un horario: 12:00 a 6:00 p.m. (o hasta agotar existencias). Las farmacias participantes en esta ocasión son:

  • CDMX: Mixcoac, Miguel Ángel de Quevedo
  • GDL: Punto Sur
  • Edo. de México: Calimaya
  • Pachuca: Pachuca Centro
  • Puebla: Lomas de Angelópolis
  • Tlaxcala: Blvd. Guillermo Valle
  • Querétaro: Plaza Constituyentes, Constituyentes

En compras desde $1,500 MXN en CDMX, y desde $1,000 MXN en Estado de México, Querétaro, Puebla, Jalisco, Pachuca y Tlaxcala.

