¡Black Friday en SHEIN: los descuentos que esperabas para llegar lista a diciembre!

Noviembre 24, 2025 • 
Cosmopolitan
black-friday-en-shein-los-descuentos-que-esperabas-para-llegar-lista-a-diciembre.png

Si ya estás en modo fiestas pero tu lista de pendientes sigue creciendo, respira: llegó el momento del año en el que SHEIN hace su magia. Del 18 al 30 de noviembre, la plataforma de moda y estilo de vida más trendy del mundo se avienta un Black Friday con descuentos de hasta el 90%, envío nacional, artículos con entrega más rápida y pagos a plazos sin intereses. En pocas palabras: el plan perfecto para armar looks, regalos y hasta tu casa navideña sin gastar de más.

Porque, seamos honestos: diciembre se disfruta el doble cuando lo tienes todo resuelto antes de que empiece el maratón de posadas, cenas, intercambios y visitas.

Woman looking at online purchased fashion clothing.

Getty Images

Tu casa lista para recibir a todos

Piensa en tu hogar como el escenario de todos los momentos que vienen: la sala donde te reirás con tus amigas, la mesa en la que brindarás, ese librero que por fin le pone ordena todos tus libros, o el sillón donde todos se terminarán quedando a platicar. SHEIN tiene muebles y artículos para el hogar con envío nacional, perfectos para renovar tu espacio antes de que lleguen las primeras reuniones de la temporada.

black-friday-en-shein-los-descuentos-que-esperabas-ofertas.jpg

La lista de regalos: resuelta

¿Regalos para todos? SHEIN te lo pone fácil:

  • Ropa para mujer, hombre y niños
  • Calzado para estrenar en fiestas
  • Artículos de oficina para el team del trabajo
black-friday-en-shein-los-descuentos-que-esperabas-ropa.png
black-friday-en-shein-los-descuentos-que-esperabas-zapatos.png

  • Deportivos para esa amiga que corre diario
  • Belleza y cuidado personal para consentirte
  • Y claro… ese abrigo, chamarra o look espectacular para las posadas
black-friday-en-shein-los-descuentos-que-esperabas-deportes.png
black-friday-en-shein-los-descuentos-que-esperabas-tecnologia.png

Aquí hay opciones para todos los gustos, estilos y presupuestos.SHEIN tiene productos con envío local, que salen desde México para llegar más rápido, con precio justo y buena calidad. Solo entra a la app y ve a la pestaña “Local”, identifica la etiqueta “Envío Nacional” y listo.

Que no te gane el rush de diciembre. SHEIN te ayuda a terminar la lista sin estrés, comprando desde tu casa, con ofertas enormes y piezas que llegan justo a tiempo para estrenar en fiestas, decorar tu hogar… o envolver y regalar.

fitness ejercicio
Fitness
Rutina: 4 ejercicios que cambiará tu cuerpo y tu energía en casa
¿Sin tiempo para el gym? ¡No más! Activa tu metabolismo y tonifica tu figura con este entrenamiento exprés que puedes hacer en casa (o donde sea).
Noviembre 21, 2025
 · 
Leilani Aviles
Moda y Belleza
Corte Mariposa: El secreto para un pelo con volumen de ensueño🦋
Noviembre 21, 2025
Moda y Belleza
7 hábitos que cambian tu vida diaria gradualmente
Noviembre 21, 2025

Cosmopolitan
por-que-todos-hablan-de-mappa-la-maleta-que-cambia-tus-viajes-y-tu-vida.png
Las claves para brillar según Belinda
Vintage Cosmom?s: ¿Cómo fue ser una chica Cosmo en el pasado?
La Llorona
