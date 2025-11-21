Rutina: 4 ejercicios que cambiará tu cuerpo y tu energía en casa

Sabemos que tu agenda es una locura: trabajo, compromisos, vida social... ¡y apenas te queda tiempo para respirar! La idea de una hora en el gimnasio puede sonar a misión imposible. ¿Pero qué dirías si te dijéramos que solo necesitas 15 minutos al día para ver resultados, sentirte más fuerte y llena de energía? ¡Sí, es real y Cosmo te trae el plan!

Olvida la culpa y la frustración. El secreto no está en la cantidad, sino en la intensidad y la constancia. Este workout express activará todos tus músculos, quemará calorías y te dejará con ese glow de bienestar que tanto amas.

Tu Rutina Power de 15 Minutos (¡Sin Equipos!)

Este circuito está diseñado para trabajar todo tu cuerpo en poco tiempo. Haz cada ejercicio durante 45 segundos, descansa 15 segundos entre cada uno, y repite el circuito 2 veces. ¡Sencillo, rápido y efectivo!



Sentadillas (Squats): Fortalece piernas y glúteos. Asegúrate de bajar la cadera como si te fueras a sentar, manteniendo la espalda recta.

2. Plancha (Plank): ¡El rey del abdomen! Apoya antebrazos y puntas de los pies, manteniendo el cuerpo recto como una tabla. Activa tu abdomen para no arquear la espalda.

3. Zancadas Alternas (Lunges): Trabaja cada pierna por separado, mejorando el equilibrio y tonificando glúteos y muslos. Da un paso largo hacia adelante y baja la cadera hasta que ambas rodillas formen un ángulo de 90 grados.

4. Lagartijas con Rodillas (Knee Push-ups): Fortalece brazos, hombros y pecho de forma controlada. Colócate en posición de plancha, pero con las rodillas apoyadas. Baja el pecho hacia el suelo, manteniendo los codos cerca del cuerpo.