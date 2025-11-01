Suscríbete
Moda, estilo y talento : Así se vivió la Gran Final del SHEIN Campus Tour 2025

Octubre 31, 2025 • 
moda-estilo-y-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025.jpeg

Si pensaban que el estilo y la creatividad solo se encontraban en las pasarelas de Milán o Nueva York, ¡piénsenlo de nuevo! Este otoño, la moda tomó el campus universitario con la llegada del SHEIN Campus Tour 2025, una iniciativa increíble que demostró que el talento joven de México no tiene límites. Y, por supuesto, Cosmopolitan estuvo ahí, en primera fila, para contarte todos los detalles de la gran final.

moda-estilo-y-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025-1.jpeg

SHEIN, siempre a la vanguardia, decidió hacer de este tour una competencia de styling abierta a ¡todas las carreras! El corazón del evento fue el reto Style Up x SHEIN, donde estudiantes de la UVM Coyoacán y UNITEC Atizapán se armaron de valor y creatividad para crear dos looks completos utilizando prendas, calzado y accesorios de las tiendas más cool de la plataforma (como DAZY, MOTF, AKNOTIK, y más).

asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025.jpeg

La dinámica fue totalmente democrática: los looks se subieron a una landing page oficial y¡la comunidad universitaria y digital votó por sus favoritos, gracias a este boom de votos, seis estudiantes de cada universidad se ganaron su pase a la gran final, una pasarela épica donde sus visiones de moda cobraron vida en modelos reales. ¡Cada detalle, cada accesorio, fue elegido por ellos!

vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025.jpeg

Antes del gran día de la pasarela, los alumnos de UVM Coyoacán tuvieron la oportunidad de vivir SHEIN Xperience, una activación que transformó su campus en el epicentro del estilo y la creatividad. Lo que comenzó como un día normal, terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta de moda.

moda-estilo-y-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025-3.jpeg

Durante esta experiencia interactiva, los estudiantes pudieron explorar un showroom físico con algunas de las fashion stores más trendy de SHEIN, como DAZY, MOTF, SHEIN MOD, AKNOTIK y SUMWON. Además, participaron en dinámicas creativas, posaron en el photo opportunity oficial y disfrutaron de un meet & greet exclusivo con la reconocida creadora de contenido Danny Alfaro, quien compartió su visión sobre la moda y el poder de la autoexpresión.

moda-estilo-y-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025-4.jpeg

SHEIN Xperience no solo acercó a los jóvenes al universo de la moda digital, sino que también demostró que el estilo se vive, se comparte y se celebra.

moda-estilo-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025-.jpeg

La Gran Final fue una explosión de color, texturas y originalidad. La pasarela vibró con las propuestas más frescas y auténticas, demostrando que la moda es una poderosa herramienta de autoexpresión para los jóvenes.

moda-estilo-y-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-shein-campus-tour-2025.jpeg

Los looks fueron evaluados por un jurado de celebridades del estilo: el Editor en Jefe Gerard Angulo, la content creator Danny Alfaro, la estilista con una década de experiencia Dany Reyes, y la Fashion Stylist de celebridades Sofía Flores.

moda-estilo-y-talento-asi-se-vivio-la-gran-final-del-shein-campus-tour-2025.jpeg

En este gran evento conocimos los 12 finalistas, 6 de la Universidad Unitec Atizapán y 6 finalistas de UVM Coyoacan.

El nivel de talento fue tan alto, que la decisión fue difícil, pero finalmente, se reconoció al más talentoso, resultnado ganadores: 2do Lugar: Maria Fernanda Gutierrez - UVM, 3er Lugar: Lucia Enciso - UNITEC y el gran ganador fue Carlos Daniel Canales Velis de la Universidad UVM Coyoacán.

primer-lugar-final-del-shein-campus-tour-2025.jpeg

Se llevó un incentivo económico para seguir impulsando su creatividad, además de una exposición increíble en medios y plataformas de SHEIN.

ganadores-final-del-shein-campus-tour-2025.jpeg

El SHEIN Campus Tour 2025 no solo fue un concurso; fue una prueba irrefutable de que la moda no tiene límites ni carreras específicas. ¡El estilo está en todas partes, y SHEIN está ahí para impulsarlo!

