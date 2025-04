¿Puede el sexo oral causar cáncer?

Aunque parezca alarmante, la relación entre el sexo oral y ciertos tipos de cáncer, especialmente el de garganta, no es un mito. Antes de caer en pánico, es importante conocer los hechos para tomar decisiones informadas sobre tu salud sexual.

¿Cuál es la conexión entre el sexo oral y el cáncer?

Todo empieza con el Virus del Papiloma Humano, una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. Existen más de 100 tipos de VPH, y alrededor de 40 pueden afectar los genitales, la boca o la garganta.

En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico se encarga de eliminar el virus sin que te des cuenta. Pero cuando no lo hace, y la infección es persistente, puede derivar en problemas más graves, incluyendo cáncer orofaríngeo, que afecta zonas como la parte posterior de la garganta, las amígdalas o la base de la lengua.

¿Qué tan común es el VPH oral?

Aunque el porcentaje de hombres y mujeres con este padecimiento es bajo, el riesgo aumenta si has tenido múltiples parejas sexuales con las que has practicado sexo oral. Cabe aclarar que esto no significa que todas las personas con VPH vayan a desarrollar cáncer, en la mayoría de casos esto no llega a pasar.

¿Cómo puedo reducir el riesgo?

Una de las herramientas más efectivas para protegerse es la vacuna contra el VPH, que previene los tipos de virus más peligrosos, incluyendo los que están asociados con el cáncer de cuello uterino y el de garganta.

Otra forma de reducir el riesgo es usar barreras bucales o condones durante el sexo oral. Aunque la idea parezca extraña o incómoda, es una gran opción si quieres tener encuentros más seguros. Además, prestar atención a tu cuerpo también es importante, si llegas a tener molestias persistentes en la garganta, cambios en la voz o lesiones orales que no sanan, lo más prudente es consultar a un doctor.