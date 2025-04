¿El lubricante íntimo es solo para mujeres mayores?

Desafortunadamente, por años se ha tenido la idea de que los lubricantes íntimos son solo para mujeres mayores o para quienes tienen menopausia. Pero la realidad es que esta idea está muy alejada de la realidad. El lubricante no es un sinónimo de “problema”, sino una herramienta para que tu experiencia en la intimidad sea mejor independientemente de la edad.

Ahora bien, una de las razones que podría llegar a ser preocupante para algunas mujeres jóvenes es la falta de lubricación, pero esto no significa que algo esté mal contigo. El cuerpo cambia según el ciclo menstrual, los niveles de estrés, el tipo de anticonceptivo que usas o incluso por factores como no haber tenido suficiente juego previo. En esos casos, usar un lubricante puede hacer toda la diferencia entre una experiencia incómoda y una completamente placentera.

Además, lo mejor es que hay diferentes tipos de lubricantes según lo que estés buscando. Los de base acuosa son los más versátiles y recomendados, ya que son compatibles con condones y juguetes sexuales, se sienten ligeros y naturales. Los de base de silicona duran más tiempo y son ideales si buscas algo que no se evapore tan rápido, aunque es mejor no usarlos con juguetes de silicona. Por otro lado, los lubricantes a base de aceite pueden sentirse más densos, pero no deben usarse con condones de látex, ya que pueden romperlos y aumentar el riesgo de infecciones.

Más allá de la lubricación como necesidad física, muchas mujeres los eligen simplemente para que el sexo se sienta mejor. Al reducir la fricción, no solo disminuye el riesgo de irritaciones o ardor, sino que también puede aumentar la sensibilidad, dejándote explorar otras formas de placer, ya sea en pareja o durante la masturbación.