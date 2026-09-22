Este es el seguro de mascotas que tu lomito o michi necesita (y tu cartera agradecerá)

Imagina esto: tu aventurero “Milo” se traga algo que no debería, o tu gato deja de comer de repente. Cuando las mascotas se enferman o se lesionan, resolverlo se convierte en una prioridad, y muchas veces debemos actuar de manera rápida.

Con un seguro para mascotas, puedes estar tranquila sabiendo que algo como un procedimiento costoso (y mucho más) podría ser reembolsado, lo que permite centrarte en el bienestar de tu mascota, en lugar de en la carga financiera.

Getty Images

Tu mascota merece lo mejor

Pensando en que el amor por tu mascota es incondicional, inter.mx lanza su nuevo seguro de mascotas, una póliza diseñada para que tu perro o gato no se convierta en una preocupación económica cuando algo sale mal.

La propuesta es simple: pagar una mensualidad accesible a cambio de tranquilidad total. Ante una emergencia, una enfermedad o incluso una despedida, la familia no tiene que elegir entre el bienestar de su mascota y su bolsillo.

¿Qué incluye el seguro para mascotas de inter.mx ?

• Gastos médicos por enfermedad o accidente: honorarios veterinarios, análisis,

estudios, radiografías y medicamentos.

• Cobertura de accidentes: atropellamientos, caídas, ataques de otros animales, etc.

• Responsabilidad civil: indemnización si la mascota causa daños a terceros.

• Asistencia final: contempla gastos funerarios, acompañando a la familia en el momento más difícil. Pueden incluirse o excluirse según la opción elegida.

Beneficios pensados para la vida diaria

Ser un dueño responsable implica asumir la rutina diaria de la mascota (vacunas, aseo y revisiones) y no solo preocuparse cuando algo sale mal. Es por esta razón, que el seguro de inter.mx suma beneficios que premian el cuidado cotidiano:

• Reembolso anual de un evento de baño.

• Reembolso para vacuna antirrábica o desparasitación.

• Noches de pensión para la mascota si el titular es hospitalizado.

• Asesoría veterinaria telefónica ilimitada, dos video-consultas, apoyo legal y servicio

de concierge en caso de extravío.

🐾💖 Tu mascota estará a salvo (y tu cartera también)

Amar a tu mascota con locura, no tiene por qué dejar tu cuenta de banco en ceros. Por eso nos encanta que inter.mx maneja diferentes paquetes armados a la medida para que elijas la alternativa que mejor se adapte a tu estilo de vida (y a tus finanzas).

Al final del día, asegurar a tu mejor amigo de cuatro patas es el mejor acto de amor propio y familiar. Para más información te invitamos a darte una vuelta por el sitio web de inter.mx