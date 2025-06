The Epicure: el encuentro perfecto entre la alta cocina, el lujo y el paraíso tropical

¿Alta gastronomía en la playa, maridajes perfectos y un ambiente de lujo? Yes, please! Así se vivió The Epicure, la experiencia foodie que Paradisus by Meliá ha convertido en su sello personal y que, en cada edición, se pone mejor. Esta vez, nos fuimos hasta Playa del Carmen para disfrutarla en Paradisus La Perla – Adults Only.

The Epicure es mucho más que una cena: es un viaje sensorial con menús de autor, maridajes selectos, chefs estrella y un mood sofisticado que no cae en pretenciones. Porque si alguien sabe cómo llevar el todo incluido a otro nivel, es Paradisus by Meliá, que ha convertido sus resorts en verdaderos hotspots de experiencias inmersivas para quienes buscan unas vacaciones de lujo con alma cosmopolita.

En esta edición de The Epicure, el protagonista fue el reconocido chef Pepe Salinas, quien, en colaboración con el chef de casa Joseba L., presentó un espectacular menú de ocho tiempos que reinterpretó la cocina mexicana con emoción, técnica y una identidad poderosa.

Entre las joyas culinarias que nos robaron el aliento estuvieron: la sorprendente carne vegetal, el ceviche de castacán en recado negro, el pato confitado con mole de manzana, el Roza y Quema, un arroz caldoso con Calasparra, hongos y costillas, y un fresco prepostre de mango y melón con helado de yogur. Cada plato fue una sorpresa deliciosa tras otra.

Y como sabemos que todo se disfruta más con un buen maridaje, los sabores se elevaron aún más gracias al acompañamiento de mezcal Creyente, el match ideal para las propuestas de ambos chefs. ¿El cierre perfecto? Un mousse de café oaxaqueño de la Sierra Mazateca con carpaccio, elaborado en colaboración con Cinco Escenarios, un proyecto que cuida toda la cadena productiva del café y que, junto a Salinas, seleccionó este blend que nos hizo amar el postre todavía más.

¿Por qué debes vivirlo?

The Epicure es una de esas experiencias que tienes que vivir al menos una vez (y luego querer repetir). Imagínate cenar con el mar Caribe de fondo, con un menú de un chef estrella, tragos perfectos y compañía de 10. Es lo que llamamos el upgrade gastronómico del verano.

Y ya que estás ahí… quédate unos días. Porque si lo tuyo es vacacionar con estilo, déjanos contarte porque Paradisus La Perla es uno de los destinos ideales del Caribe, al ser una de las mejores opciones de hospedaje todo incluido de lujo:

Con cinco edificios, nueve restaurantes, bares con mixología de otro mundo, snack stations en las albercas y un spa divino para cerrar el día.

Habitaciones extra cómodas y sofisticadas, ideales para selfies de espejo y descansos rejuvenecedores.

Actividades pensadas para vivir lo local, deja atrás el mito de que en un all inclusive no conoces la cultura: desde tours a cenotes cristalinos, hasta clases de cocina, rituales de bienestar y talleres con artesanos locales.