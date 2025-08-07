Huawei Pura 80 Pro: lleva un estudio de foto profesional, en la palma de tu mano

El sol brilla, los bikinis están listos y tu feed de Instagram pide a gritos las fotos más hot de la temporada. Pero seamos honestas, no cualquier teléfono es capaz de capturar la magia del verano como se debe. ¡Aquí es donde entra en juego tu nuevo partner in crime fotográfico: el #HUAWEIPura80 Pro ! Olvídate de los filtros aburridos y las fotos borrosas, este smartphone es la herramienta definitiva para que cada selfie, cada atardecer y cada momento con tus bffs sea una obra de arte.

Además, para darnos la prueba definitiva de su poder, Adriana Somoza, una de las fotógrafas más aclamadas de México y embajadora de la marca, nos comparte cómo este dispositivo se ha convertido en una extensión de su visión artística.

Adriana Somoza: la lente que cuenta historias

Desde que jugaba con su biberón imaginando que era una cámara, la pasión de Adriana por la fotografía ha sido inquebrantable. A los 6 años obtuvo su primera cámara de carrete y desde entonces no ha parado de capturar el mundo, su trabajo, que explora géneros como el documental, el retrato, las bodas y la política, ha sido reconocido por publicaciones de la talla de Forbes México y Adobe Latam, llevándola a trabajar por toda la República Mexicana, América y Europa. Su estilo, que ella misma define como “salvaje y natural” (una combinación de valentía y sensibilidad), se enfoca en capturar la esencia de la gente real y sus historias, una visión que ahora comparte como profesora y conferencista en 12 países, y que, actualmente, fusiona con la escritura y el periodismo de investigación. Como fotógrafa aliada de Huawei, Adriana nos revela cómo el #HUAWEIPura80 Pro ha transformado su proceso creativo.

Primero lo primero: el #HUAWEIPura80 Pro es una joya, su diseño con textura de cristal es pura elegancia, con acabados esmaltados y suaves. ¿Y si eres atrevida? El modelo en color rojo con su Forward Symbol brillante y un radiante Patrón de Estela Solar en el módulo de cámaras es simplemente espectacular. ¡Combinará perfecto con tu total look veraniego! Además, no te estreses por los pequeños accidentes: su cristal Kunlun Glass de 2ª generación es ¡20 veces más resistente a las caídas!

Aquí viene lo bueno: la fotografía, el #HUAWEIPura80 Pro es como tener un estudio fotográfico profesional en tu bolso, pero ¡sin el peso! “Antes me asustaba un poco que la tecnología estuviera tan al alcance de cualquier persona con esta calidad,” confiesa Adriana Somoza, “pero ahora que lo probé, ya no me asusta, me gusta. Ya lo cargo como si fuera parte de mi equipo con cámaras y lentes.”

Para tus noches mágicas y días vibrantes: Su Cámara Principal de Ultra Iluminación de 50 MP y 1 pulgada es una maravilla, con su apertura variable, absorbe la luz como ninguna otra, lo que significa fotos perfectas bajo el sol de mediodía o en esas noches de fiesta con luces tenues. Adriana destaca su capacidad “para captar las luces y las sombras sin sobreexponer, sin que salga oscuro, ¡brutal!”. ¡Adiós a las fotos sobreexpuestas o demasiado oscuras!

Colores que saltan de la pantalla: ¿Quieres que el azul turquesa del mar o el fucsia de tu cóctel se vean exactos? La Cámara Ultra Chroma y sus 1.5 millones de canales espectrales capturan los colores justo como los ves en la realidad. “Los colores que tiene, la definición, me sirven para editar ahí mismo las fotografías,” asegura Adriana. ¡Tus fotos de comida, tus outfits y tus paisajes veraniegos tendrán una vida que te dejará sin aliento!

Detalles tan pequeños como asombrosos: ¿La espuma de tu capuccino o la arena brillante? La Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación de 48 MP con su zoom óptico de 4x y capacidad para enfocar desde 5 cm, te permite descubrir “joyas visuales ocultas” en cada detalle. ¡Prepárate para los close-ups más cool!

Tu grupo completo de amigas en una foto: La Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP es ideal para que nadie se quede fuera de la foto grupal o para capturar esa vista impresionante desde tu balcón de vacaciones.

¡Selfies de alto impacto!: Tu cámara selfie de 13 MP con autoenfoque y su modo belleza está diseñada para que cada autorretrato “estalle de vida” y “luzca embellecida”. “La cámara de selfie también tiene una calidad muy buena, no hay necesidad de estar volteando la pantalla. Para creadores de contenido creo que es una herramienta muy buena,” dice Adriana. ¡Tendrás las selfies más flawless del verano, listas para tu Instagram Story!

Zoom sin Invasión: Adriana valora el zoom porque “la calidad es impecable, y me gusta mucho utilizar el zoom porque así no soy tan invasiva con los protagonistas de mis historias.” ¡Podrás capturar momentos auténticos a distancia! Tu concierto favorito como si estuvieras en primera fila.

¿Un día entero de fotos, videos y stories? ¡No te preocupes por la batería! El #HUAWEIPura80 Pro tiene una batería de 5,170 mAh y su tecnología HUAWEI SuperCharge (100 W con cable y 80 W inalámbrica) significa que se carga rapidísimo. ¡Menos tiempo enchufada, más tiempo disfrutando! “Se ha convertido en parte de mi equipo como fotógrafa. El que me dé esas capacidades esta herramienta, hace que lo valore super bien,” afirma Adriana.

Además, su pantalla OLED LTPO de 6.8 pulgadas con hasta 3,000 nits de brillo te permite ver tus fotos bajo el sol más intenso con la tecnología X-True Display y HDR Vivid. Y con EMUI 15, tienes funciones inteligentes como gestos al aire y un Botón de Control Inteligente que hace que capturar cada momento espontáneo sea súper fácil y rápido. ¡Es tan práctico y ligero que Adriana lo llama “mi oficina completa en la mano”!

Para una tranquilidad total, la serie #HUAWEIPura80 Pro cuenta con HUAWEI Care, un servicio de protección oficial que brinda una garantía confiable para tu dispositivo durante los primeros 12 meses. ¡Es la seguridad que necesitas para tu estilo de vida! Esta cobertura incluye protección accidental ante golpes, filtración de líquidos y pantalla estrellada, y hasta reemplazo de batería, para que sigas capturando momentos sin preocupaciones.

Finalmente, para un universo de aplicaciones y experiencias, la AppGallery, la tercera tienda de aplicaciones más grande del planeta, con 580 millones de usuarios diarios y una creciente oferta global y local, ofrece un portal seguro y vasto para todas tus necesidades digitales.

El consejo de Adriana: Abre tus ojos y ¡Explora!

Para que tus fotos no solo se vean bien, sino que cuenten una historia, Adriana Somoza nos da sus mejores tips:

Ojos Bien Abiertos y Empatía: “Lo importante es estar con los ojos abiertos y ser empáticos a lo que las otras personas están sintiendo o están experimentando, para que cuando vengan los mejores momentos tú estés ahí con los ojos abiertos y lista con la cámara.” Explora el modo retrato: “Es grandioso por la perspectiva que tienen los lentes, los juegos de iluminación, los colores, de verdad te da una calidad super bonita, una estética muy agradable visualmente.” ¡Úsalo al máximo! ¡Juega con Todo! No te quedes solo con el modo foto: “Utilicen también las funciones de inteligencia artificial, que lean el manual, que vean sus tutoriales para sacar el máximo provecho, porque de verdad es un equipo gigante.” Explora el zoom, el macro (que te da un detalle “de que se ve absolutamente todo”), y el modo nocturno. “Son muchísimas las posibilidades que nos da el #HUAWEIPura80 Pro, entonces yo sí los invito a que las exploren todas.”

Con el #HUAWEIPura80 Pro y los consejos de una profesional como Adriana Somoza, cada clic es una oportunidad para crear recuerdos vibrantes, llenos de estilo y tan impactantes como tú. ¡Prepárate para ser la envidia de todas tus amigas con el feed más espectacular del verano!