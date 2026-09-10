LuxuryLab Global 2026: el evento que redefine el futuro del lujo (y las tendencias que vas a querer probar)

¿Lista para sumarte a la nueva era del estilo de vida? LuxuryLab Global celebró su decimoquinta edición en el Four Seasons Hotel Mexico City, demostrando que las reglas del juego han cambiado por completo. Bajo el lema “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, la cumbre más importante del sector reunió a las mentes más brillantes de la moda, belleza, tecnología, turismo y estilo de vida para revelar qué es lo que realmente desearás este año.

El evento contó con la moderación de Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global, y la presencia del actor Arap Bethke como anfitrión estrella de esta edición especial.

Todas las ponencias llevaron a una misma idea: el verdadero lujo ya no es acumular cosas, sino cómo te sientes, a dónde viajas y con quién conectas.

¡Te contamos los detalles y las tendencias top que arrasaron en el evento!

1. Del “Tener” al “Vivir": la era de las experiencias VIP

Dile adiós a comprar solo por estatus. Hoy el gasto global de lujo está dominado por las experiencias inolvidables: viajes memorables, alta gastronomía, arte y momentos wellness. El tiempo, la salud y la longevidad se han convertido en la nueva definición de riqueza. Además, el futuro mira hacia un consumidor más consciente, que demanda calidad, durabilidad, resultados y evidencia del impacto de las marcas.

2. Belleza Science-Led: de la promesa a la evidencia

En el panel de belleza, marcas icónicas como Natura Bissé junto con expertas del sector como Francisco Iglesias, Founder & Director de Francisco Iglesias Beauty and Haircare; y Cynthia Leppäniemi, Editor in Chief de Vanidades México, dejaron claro que la belleza evolucionó hacia el bienestar integral y la longevidad. Ya no basta con empaques bonitos; la generación actual busca ciencia, evidencia clínica y resultados reales que no solo cuiden cómo te ves, sino cómo te sientes por dentro.

3. Tecnología con alma humana

Aunque la Inteligencia Artificial está en todos lados, LuxuryLab dejó claro que nada superará a la empatía, la creatividad y la conexión humana. En palabras de Abelardo Marcondes, Founder & CEO del evento: “El verdadero lujo de la próxima generación será generar emoción, pertenencia y propósito. Innovar sin perder el alma”.

4. Destinos con vibra única y Hotspots

El acceso a lugares exclusivos se convirtió en el nuevo código de deseo. VisitMalta se llevó el premio LuxuryLab International Award 2026 gracias a su mezcla perfecta de cultura, historia y alta gastronomía, mientras que San Miguel de Allende brilló como el destino nacional por excelencia con su increíble oferta de enoturismo y vibra local.

LuxuryLab Global Awards 2026: los reconocimientos de la noche

La premiación destacó a proyectos y personalidades que están transformando su entorno con autenticidad y propósito:

LuxuryLab International Award 2026: VisitMalta.

VisitMalta. LuxuryLab National Award 2026: San Miguel de Allende.

San Miguel de Allende. LuxuryLab Award 2026: el reconocido arquitecto Mauricio Rocha, llevó la conversación hacia la relación entre arquitectura, territorio y propósito. Rocha defendió una arquitectura que observa antes de intervenir, recupera materiales y conocimientos locales y entiende al espacio como una forma de riqueza.

Las estatuillas galardonadas fueron piezas artesanales elaboradas por Uriarte Talavera, uniendo el diseño moderno con la tradición mexicana. Además, el evento reafirmó su compromiso con el planeta apoyando a la Saving Our Sharks Foundation, vinculando la conversación de los negocios de lujo con la conservación marina y el ecoturismo regenerativo.