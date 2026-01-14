Cosmo alert: nuevo spot coffee & lifestyle de Breville en Polanco

Hay rituales que definen el estilo de vida de una chica Cosmopolitan, una mañana de compras en Polanco, una pausa para un café bien hecho y ese momento de inspiración que convierte lo cotidiano en extraordinario. Este enero, ese ritual tiene una nueva dirección: la Pop-Up Store de Breville en El Palacio de Hierro Polanco, un espacio donde el café de especialidad se encuentra con la tecnología, el diseño y el placer de consentirte.

La marca australiana, reconocida por llevar la experiencia de barista profesional al hogar, trae a México The Oracle™ Dual Boiler, la máquina de espresso más automatizada de su portafolio y, literalmente, una joya para las amantes del buen café. La Pop-Up no es solo una tienda: es un punto de encuentro para probar, aprender, degustar y descubrir cómo una taza perfecta puede convertirse en el mejor accesorio de tu rutina.

Pensada para mujeres que disfrutan tanto de la comodidad como del control, The Oracle™ Dual Boiler combina lo mejor de dos mundos: la precisión de una máquina semiprofesional con la facilidad de uso de un sistema inteligente. Su pantalla táctil de 5.7 pulgadas,la más grande que Breville ha integrado hasta ahora, permite elegir entre 15 recetas, desde el clásico espresso y el cappuccino, hasta opciones frías y cócteles como el espresso martini. Todo con un solo toque, ideal para cuando el tiempo apremia entre una boutique y otra.

El sistema Auto Dial-In ajusta automáticamente la molienda para lograr siempre la extracción perfecta, mientras que los molinos Baratza® de alta precisión ofrecen 45 configuraciones para personalizar cada detalle, como lo haría tu barista favorito. Y para las amantes del latte art (o simplemente de una espuma perfecta), la tecnología Auto MilQ™ crea microespuma sedosa de forma automática, compatible con leches vegetales como avena, almendra o soya.

¿Lo mejor? Su conectividad Wi-Fi y la app Breville+ Coffee permiten que tu café esté listo incluso antes de que entres a la cocina. Porque el lujo moderno también es ahorrar tiempo sin renunciar al placer.

La Pop-Up de Breville se transforma en un hot spot para quienes aman el café y el lifestyle: clases con baristas, degustaciones, recetas, sesiones de coctelería con The InFizz™, jugos frescos con The Juice Fountain™ Cold y hasta demostraciones de helados con The Smart Scoop™. Un plan perfecto para una tarde entre amigas, un break entre compras o una cita contigo misma.

Más que una máquina, The Oracle™ Dual Boiler representa una nueva forma de vivir el café: sofisticada, sensorial y absolutamente chic. Porque en el universo Cosmopolitan, el café no es solo una bebida, es una experiencia… y ahora también, el mejor pretexto para hacer una pausa stylish en medio del shopping.