Cassandra Sánchez Navarro encarna a la chica Cosmopolitan en la nueva campaña de OMedia

Los escaparates de Nueva York tienen algo difícil de ignorar, basta caminar frente a una gran tienda de Manhattan para encontrarse con moda, personajes y escenas construidas para detener a quien pasa por la calle. Esa imagen es el punto de partida de la nueva campaña de revistas de lujo de O media y Cassandra Sánchez Navarro ocupa la ventana de Cosmopolitan.

La actriz mexicana pertenece a una familia con varias generaciones dedicadas a la actuación. Estudió interpretación y dramaturgia en el CEA y debutó en televisión en 2011. Desde entonces ha trabajado en televisión, cine y streaming. Entre sus proyectos está Consuelo, serie en la que interpreta a una mujer que desafía las convenciones del México de los años cincuenta.

Su elección para Cosmopolitan parte precisamente de esa personalidad, Cassandra aparece frente al escaparate como una mujer que puede jugar con la moda sin asumir un personaje perfecto o distante.

La campaña toma los códigos de los aparadores de las grandes tiendas neoyorquinas y los lleva al terreno editorial. Cada revista funciona como una vitrina distinta y cada talento representa una manera de mirar el lujo, el estilo y la cultura actual.

En el caso de Cosmopolitan, esa ventana habla de una mujer que decide cómo quiere verse y cómo quiere vivir, la revista aborda moda, belleza, estilo de vida, salud, sexualidad y entretenimiento, con una audiencia que O Media cifra actualmente en 4.4 millones entre sus distintas plataformas.

Cassandra Sánchez Navarro entra en ese espacio sin dejar de ser ella misma: actriz, mujer de moda y una personalidad que ha construido su carrera alternando comedia, drama y personajes muy distintos entre sí.