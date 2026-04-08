¿Qué sueñas cuando estás ovulando? La relación entre tu periodo y tus fantasías

Si anoche soñaste con tu ex, con tu jefe o con una situación digna de “50 Sombras”, no te sientas culpable. Tu cerebro no está loco, está ovulando. Durante tu ventana de fertilidad, tu cuerpo entra en un modo de “búsqueda” biológica que tu subconsciente traduce en sueños vívidos, eróticos y a veces extraños. Es tu naturaleza reclamando su espacio. Hoy vamos a analizar por qué estos sueños son la señal #1 de que tu salud hormonal está en su punto más alto.

Pico de estrógeno: El aumento de esta hormona mejora la calidad de la fase REM (donde soñamos). Según la psicóloga Dra. Kelly Bulkeley, los sueños durante la ovulación son más detallados y fáciles de recordar.

El aumento de esta hormona mejora la calidad de la fase REM (donde soñamos). Según la psicóloga Dra. Kelly Bulkeley, los sueños durante la ovulación son más detallados y fáciles de recordar. Aumento de la libido: La testosterona también sube, lo que activa el sistema límbico de tu cerebro. Es normal soñar con personas que te atraen físicamente, incluso si racionalmente no las elegirías.

La testosterona también sube, lo que activa el sistema límbico de tu cerebro. Es normal soñar con personas que te atraen físicamente, incluso si racionalmente no las elegirías. Sueños de “cuidado": No todo es sexo; muchas mujeres reportan soñar con bebés o con cuidar a otros. Es el instinto maternal (biológico, no necesariamente consciente) asomándose.

No todo es sexo; muchas mujeres reportan soñar con bebés o con cuidar a otros. Es el instinto maternal (biológico, no necesariamente consciente) asomándose. Frecuencia de orgasmos dormida: Como vimos ayer, la congestión pélvica durante la ovulación facilita que el roce de las sábanas o el simple sueño erótico termine en un clímax real.

Como vimos ayer, la congestión pélvica durante la ovulación facilita que el roce de las sábanas o el simple sueño erótico termine en un clímax real. Sello de salud: Tener estos sueños es un gran indicador de que tus niveles de progesterona y estrógeno están balanceados. Si tus sueños son planos o inexistentes, podría haber un desbalance.

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Dato Cosmo

Estudios de la Universidad de Ottawa sugieren que las mujeres en fase ovulatoria sueñan con hombres más “masculinos”, o lo que asocien con “rasgos fuertes”, mientras que en la fase lútea los sueños son más suaves o románticos. ¡Tu cerebro sabe exactamente qué “genes” está buscando!

Tus sueños son el espejo de tu poder femenino. No te asustes de tus fantasías nocturnas; abrázalas como la prueba de que tu cuerpo está vibrante, sano y listo para disfrutar de la vida al máximo.