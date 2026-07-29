Por qué te cuesta tanto recibir un cumplido (y qué dice de tu autoestima)

Te dicen que hiciste algo increíble y tu respuesta automática es “fue suerte” o “cualquiera lo hubiera hecho”. Te dicen que te ves muy bien y contestas “ay no, estoy hecha un desastre”. Alguien te da un cumplido y en lugar de simplemente recibirlo sientes incomodidad, desconfianza o la urgencia de devolverlo inmediatamente. Si esto te suena familiar, no es un defecto de carácter ni modestia cultural, es un patrón con raíces psicológicas muy concretas.
El mecanismo que hace que el elogio no llegue
Cuando la autoestima no está bien consolidada, el cerebro procesa los cumplidos como información que no coincide con la imagen que tiene de sí misma, lo que la psicología llama disonancia cognitiva. Si internamente te defines como alguien ordinaria, competente pero no extraordinaria, o simplemente no suficientemente valiosa, un cumplido intenso activa esa contradicción y genera incomodidad. El cerebro prefiere la coherencia interna a la nueva información positiva, así que la respuesta automática es minimizar, desviar o rechazar el cumplido para restaurar esa coherencia.
Lo que aprendimos sobre recibir reconocimiento
Para muchas personas, especialmente mujeres, restar importancia a los propios logros se aprendió como comportamiento socialmente aceptable mucho antes de que hubiera una autoestima que defender. Decir “gracias, me alegra que te haya gustado” sin más puede sentirse arrogante o pretencioso en culturas donde la modestia se valora y la autopromoción se sanciona. El resultado es que muchas mujeres aprenden a minimizar sus logros de forma automática, no porque no crean en ellos sino porque esa es la respuesta que aprendieron que corresponde.
Cuándo se convierte en señal de autoestima baja
No recibir bien un cumplido ocasionalmente no dice nada especialmente significativo. Pero cuando el patrón es consistente, cuando cualquier reconocimiento genera incomodidad, cuando la respuesta automática siempre es restar en lugar de recibir, la psicología lo interpreta como señal de una imagen propia que no incluye el mérito o el valor que los demás están señalando. La autoestima sana no requiere que creas que eres perfecta, pero sí que puedas recibir el reconocimiento genuino sin necesitar inmediatamente desmentirlo.
La diferencia entre modestia sana y autosabotaje
Hay una diferencia importante entre decir “gracias, fue un trabajo en equipo” reconociendo genuinamente la contribución de otros, y decir “no fue para tanto, cualquiera lo hubiera hecho” minimizando algo que realmente te costó esfuerzo. La primera es generosidad. La segunda es autosabotaje disfrazado de modestia, y opera como un mecanismo que refuerza una imagen propia más pequeña de la real.
Cómo empezar a cambiarlo
El primer paso, según especialistas en autoestima, es tan simple como incómodo: cuando alguien te haga un cumplido genuino, di “gracias” y punto. Sin el “pero”, sin el “aunque”, sin la devolución inmediata. Esa pausa, ese momento de simplemente recibir sin desviar, entrena gradualmente la capacidad de incorporar el reconocimiento externo de forma que empiece a coincidir con la imagen interna. No ocurre de un día para otro, pero sí ocurre con práctica, y esa práctica es exactamente la forma más cotidiana de construir autoestima real.