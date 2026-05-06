¿Odias los cumplidos? Esto dice la psicología sobre tu personalidad (y por qué tienes que trabajar en ti)

Aunque los cumplidos suelen percibirse como algo positivo, no todas las mujeres los reciben con agrado, y para algunas, pueden generar incluso incomodidad, desconfianza o ansiedad cada vez que las elogian.

De acuerdo con la psicología, esta reacción no es solo una cuestión de actitud, sino el resultado de diversos factores emocionales, sociales y culturales que influyen en cómo se interpretan los halagos.

Te podría interesar: ¿Atrapada en tu empleo? El plan de escape para dejar un trabajo que odias

¿Por qué algunas mujeres odian los cumplidos?

Más allá de ser una simple cuestión de modestia, rechazar constantemente los cumplidos y elogios, puede revelar una relación complicada con tu autoestima, pues diversos estudios en psicología han determinado que cuando alguien no puede aceptar un halago, suele existir una desconexión entre la percepción interna y lo que los demás ven, es decir, no te crees lo bueno que dicen de ti.

Esta situación suele estar ligada directamente con tu autoestima; sin embargo existen factores externos que la han afectado y por eso te cuesta ver lo bueno que hay en ti:

Miedo a generar expectativas

Algunas mujeres evitan los cumplidos porque los perciben como una presión para mantener un alto nivel de desempeño o apariencia, por lo que aceptar un halago se siente, inconscientemente, como un compromiso de sostener ese estándar en el tiempo.

¿Por qué algunas mujeres odian los cumplidos? Getty Images

Experiencias negativas

Si en el pasado los cumplidos estuvieron ligados a intenciones incómodas, puede generarse una asociación negativa. Según la psicología del aprendizaje, esto hace que la mente reaccione con alerta y active defensas emocionales, incluso ante halagos genuinos y sin riesgo real.

Creencias culturales sobre la modestia

En muchas culturas, las mujeres aprenden a ser discretas y a no destacar, por lo que aceptar un cumplido puede verse como arrogancia, razón por la que suelen minimizar los halagos como una forma de mantener la aceptación social y evitar juicios.

Miedo a recibir reconocimiento

Algunas mujeres minimizan los cumplidos porque valoran más el esfuerzo que el resultado, sintiendo que el halago no refleja todo su trabajo. Además, el perfeccionismo puede hacer que vean el reconocimiento como exagerado o prematuro, ya que creen que siempre hay algo por mejorar.