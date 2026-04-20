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Equidad

¿No te gusta celebrar tu cumpleaños? Esta es la triste razón según la psicología?

Para muchos, el cumpleaños es sinónimo de fiesta y regalos; para otros, pasa desapercibido o incluso provoca incomodidad, tristeza o ansiedad, ¿cuál es tu team?

Abril 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños según la psicología?

¿Por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños según la psicología?

Getty Images

Aunque para muchos, los cumpleaños son el pretexto ideal para celebrar, comer pastel y recibir regalos, para otros puede convertirse en un día más y hasta casi desapercibido, pues prefieren evitar los festejos, y de acuerdo con la psicología esto podría deberse a razones profundas que casi nadie quiere ver.

Y es que celebrar un cumpleaños no siempre genera alegría: puede despertar ansiedad, tristeza o presión social debido al miedo a envejecer, recuerdos dolorosos o expectativas no cumplidas en cumpleaños pasados.

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¿Por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños según la psicología?

Psicólogos coinciden en que no celebrar tu cumpleaños o disfrutar de fiestas de celebración, no significa que haya algo mal contigo, pues podría reflejar una forma diferente de procesar el tiempo, tus relaciones o emociones; sin embargo, en algunos casos, sí es el reflejo de malas experiencias o situaciones no sanadas.

Algunas situaciones señaladas por la psicología son:

Ansiedad por el envejecimiento

Para algunas personas, cumplir años provoca angustia al recordar el paso del tiempo y la cercanía de la mortalidad, una sensación ligada a la cronofobia.

Birthday blues

El “Birthday Blues” es un estado emocional en el que algunas personas sienten tristeza, apatía o irritabilidad en su cumpleaños, generalmente por expectativas no cumplidas o nostalgia del pasado.

Miedo a ser el centro de atención

Para personas introvertidas o con ansiedad social, el cumpleaños puede resultar estresante al tener que ser el centro de atención y recibir felicitaciones constantes.

¿Por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños según la psicología?

¿Por qué no te gusta celebrar tu cumpleaños según la psicología?

Getty Images

Presión por metas no alcanzadas

El cumpleaños puede provocar un balance personal que, si hay metas no cumplidas, se percibe como fracaso y genera rechazo hacia la fecha.

Cumpleaños traumáticos

El rechazo al cumpleaños puede surgir de experiencias negativas pasadas, que hacen que la mente asocie la fecha con dolor y prefiera evitarla.

Presión por sentir felicidad

La presión social de “tener que estar feliz” en tu cumpleaños puede resultar asfixiante, por lo que no celebrarlo se vuelve una forma de ser fiel a tus emociones.

Ausencia de seres queridos

Con el tiempo, la ausencia de seres queridos puede volver el cumpleaños doloroso, haciendo que algunas personas prefieran no celebrarlo.

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