Las mujeres que están revolucionando el fútbol mundial desde adentro y fuera de la cancha

Cuando el fútbol copa todas las conversaciones, hay una historia que se cuenta menos pero que es igual de importante: la de las mujeres que están transformando este deporte desde adentro, no desde las gradas sino desde los puestos de decisión, las canchas profesionales, los micrófonos y los despachos donde se construye el futuro del deporte más visto del mundo.

Katia Itzel García: la mexicana que entró al Mundial por la puerta grande

El 14 de junio de 2026, en el estadio de Dallas, Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer mexicana en formar parte de un equipo arbitral en una Copa del Mundo varonil, participando como cuarta árbitro en el partido entre Países Bajos y Japón. Pero su historia no empieza ni termina ahí. Con 33 años y egresada de Ciencias Políticas de la UNAM, Katia construyó su carrera en un espacio que durante décadas fue prácticamente inaccesible para las mujeres: en 2024 se convirtió en la segunda mujer en arbitrar un partido varonil de Liga MX después de más de 20 años sin presencia femenina, y ese paso la puso definitivamente en el radar internacional. La FIFA la eligió entre solo seis árbitras en todo el mundo para este torneo, y ella es considerada la sexta mejor árbitro del mundo en su categoría. “Quiero que niñas, niños y jóvenes vean en el arbitraje una figura distinta, una forma más de vivir el fútbol”, ha dicho. Y vaya que lo está logrando.

Sarai Bareman: la mujer que está rediseñando el fútbol femenino desde la FIFA

Como directora de Fútbol Femenino de la FIFA, Bareman es una de las voces más influyentes del deporte a nivel mundial, y lleva años trabajando para que el fútbol femenino tenga más representación, más inversión y más oportunidades de liderazgo a nivel global. En un deporte históricamente dominado por hombres en los puestos de poder, su posición no es un detalle menor.

Jill Ellis: la entrenadora que ganó dos Copas del Mundo

Dirigió a la selección femenina de Estados Unidos a conquistar dos Copas del Mundo de la FIFA, en 2015 y 2019, convirtiéndose en una de las entrenadoras más exitosas de la historia del fútbol, y hoy sigue siendo una de las referencias más citadas cuando se habla de liderazgo deportivo femenino.

Linda Caicedo: la jugadora colombiana que cambió la conversación

Con apenas 23 años, Linda Caicedo es considerada una de las mejores jugadoras del mundo y una de las figuras más influyentes del fútbol femenino latinoamericano, cuya actuación en el Mundial Femenino de 2023 la catapultó a la conversación global y cuya presencia en el Real Madrid abrió puertas para el fútbol femenino en una institución que durante décadas fue sinónimo exclusivo del fútbol masculino.

Mina Bonino: periodista, conductora e influencer que rompió el molde

Bonino es la pareja de Federico Valverde, pero eso es lo menos interesante de su historia, porque antes de cualquier relación ya tenía una carrera consolidada como periodista deportiva y conductora, con una voz propia y una audiencia construida por sus propios medios. Es el ejemplo más claro de cómo el perfil de las mujeres vinculadas al fútbol está cambiando de forma radical.

El fútbol siempre tuvo mujeres, solo que no siempre las dejó aparecer en el centro de la historia. Eso está cambiando, y este año, con Katia Itzel en Dallas, se nota más que nunca.