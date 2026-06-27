La razón científica por la que una persona puede caerte mal a primera vista

A veces, al conocer a alguien por primera vez, sentimos una incomodidad o rechazo sin una causa clara, y aunque muchas veces lo asociamos con nuestra intuición, la psicología asegura que existe una explicación mucho más profunda.

La ciencia explica que estas reacciones no son solo intuición, sino el resultado de procesos psicológicos complejos que influyen en nuestras primeras impresiones, como una forma de protección de personas que pueden no tener intenciones sinceras.

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¿Por qué hay personas que te caen mal a primera vista?

De acuerdo con la ciencia y la psicología social, antes de que podamos evaluar racionalmente a una persona, nuestro cerebro ya ha formado una primera impresión al detectar de manera inconsciente señales sutiles, como gestos o tonos de voz que percibe como poco coherentes, alguno de ellos son los siguientes:

Lenguaje corporal

El cerebro detecta rápidamente cuando los gestos y las palabras de una persona no coinciden, esta incongruencia puede generar incomodidad y activar mecanismos de alerta que hacen que la percibamos como menos confiable o más inquietante.

Microexpresiones que transmiten desconfianza

Las microexpresiones son señales emocionales breves e involuntarias que el cerebro detecta de forma automática, y cuando revelan emociones como desprecio o irritación, pueden generar una sensación inmediata de rechazo o desconfianza hacia la otra persona.

Tono de voz

El tono, la velocidad y el volumen de la voz influyen en cómo percibimos a una persona, ciertas características vocales pueden activar respuestas de estrés y generar una sensación de incomodidad o desconfianza, incluso cuando el mensaje es completamente neutral.

Su presencia altera tus emociones

Algunas personas pueden generar incomodidad porque su forma de interactuar no encaja con nuestro equilibrio emocional, su intensidad, energía o manera de relacionarse puede hacer que nos sintamos fuera de sintonía, aunque eso no signifique que tengan algo negativo.

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Mirada incómoda

La mirada influye profundamente en nuestras primeras impresiones, cuando el contacto visual es demasiado intenso o excesivamente evasivo, el cerebro puede interpretarlo como una señal de alerta y generar una sensación automática de incomodidad o desconfianza.

Transmite emociones negativas

Las emociones pueden transmitirse de manera inconsciente entre las personas, es por eso, la tensión, la irritabilidad o el pesimismo de alguien pueden generar malestar y provocar una reacción de rechazo como mecanismo de protección emocional.