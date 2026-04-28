¿Das más de lo que recibes? Descubre su caíste en la trampa silenciosa del síndrome de Wendy

Wendy, el personaje creado por James Matthew Barrie en Peter Pan, en la psicología simboliza a quienes dedican su vida a cuidar a los demás, pues así como existen adultos que evitan madurar como Peter Pan, también hay “Wendys” que asumen el rol de protectoras y priorizan a sus seres queridos por encima de sí mismas.

En el amor, las “Wendys” siempre dan mucho más de lo que reciben, se caracterizan por ser quienes sostienen todo: las emociones, los problemas, la estabilidad, mientras que el otro adopta una posición mucho más pasiva.

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Señales de que padeces el síndrome de Wendy

Ser alguien atenta, empática y dispuesta a ayudar en todo, puede parecer una hermosa virtud; sin embargo, el problema surge cuando ese deseo de ayudar se transforma en una necesidad constante de hacerse cargo de todo, y la señales de que padeces el síndrome, son realmente sutiles.

Personas con este patrón sienten una fuerte necesidad de cuidar y proteger a los demás, adoptando incluso un rol maternal o paternal dentro de la pareja.

Buscan complacer constantemente, dando todo de sí mismas y dejando de lado sus propias necesidades, muchas veces por miedo al rechazo.

Además, tienden a asumir responsabilidades que no les corresponden, facilitando la vida de quienes les rodean hasta el punto de sobrecargarse.

Se caracteriza también por tener una visión del amor ligada al sacrificio, lo que lleva a adoptar un rol sumiso, y a esto se suman sentimientos de inferioridad, miedo al abandono y una intensa necesidad de sentirse indispensable en la vida de los demás.

Señales de que padeces el síndrome de Wendy Getty Images

¿Cuáles son las consecuencias?

Cuando vives con el síndrome de Wendy, poco a poco se da una desconexión progresiva de ti misma, tus necesidades quedan en segundo plano y comienzas a normalizar el agotamiento emocional.

Por eso no es de extrañar que comiences a experimentar también ansiedad, baja autoestima y una sensación de vacío, pues también se crea una dinámica desigual, donde la otra persona sólo recibe sin esfuerzo.

¿Cómo romper con el síndrome de Wendy?

Salir de esta “trampa silenciosa” no significa dejar de ser generoso, sino aprender a equilibrar. Algunas claves: