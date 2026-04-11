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Equidad

Artemis II regresa a la Tierra: ¿qué cambios sufre el cuerpo de una mujer tras varios días en el espacio?

El cuerpo humano experimenta múltiples transformaciones durante una misión espacial, pero en el caso de las mujeres estos cambios pueden ser más notorios.

Abril 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué cambios sufre el cuerpo de la mujer en el espacio?

¿Qué cambios sufre el cuerpo de la mujer en el espacio?

Getty Images

La Artemis II de la NASA marca un hito histórico al representar el regreso de una misión tripulada al espacio profundo después de más de 50 años y el sobrevuelo del lado oculto de la Luna.

Sin embargo, más allá del avance tecnológico y científico, este viaje también funciona como un experimento extremo para estudiar cómo reacciona el cuerpo humano en condiciones espaciales, sobre todo el de las mujeres gracias a la astronauta Christina Koch, que forma parte de la misión.

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¿Qué cambios sufre el cuerpo de la mujer en el espacio?

Tras varios días en órbita lunar, la misión Artemis II de la NASA ha regresado a la Tierra, pero más allá del logro tecnológico, el retorno de la cápsula Orion ofrece una oportunidad única para observar los cambios físicos que ocurren tras pasar varios días en el espacio.

De acuerdo con la ciencia, el cuerpo tanto de las mujeres como de los hombres, sufre los siguientes cambios:

El cuerpo se reacomoda

La ausencia de gravedad provoca una redistribución de los fluidos corporales, lo que provoca que el rostro se vea ligeramente hinchado, mientras que las piernas pierden volumen, y en las mujeres es mucho más evidente debido a las variaciones hormonales.

Pérdida muscular y ósea

Uno de los cambios más estudiados es la pérdida de masa muscular y densidad ósea, esto se debe a que el cuerpo deja de trabajar contra el peso terrestre, lo que acelera el debilitamiento muscular.

Las mujeres tienen menor densidad ósea que los hombres, por lo que pueden ser más vulnerables, por eso siguen rutinas estrictas de ejercicio incluso a bordo de la nave, aunque sean misiones cortas.

¿Qué cambios sufre el cuerpo de la mujer en el espacio?

¿Qué cambios sufre el cuerpo de la mujer en el espacio?

Getty Images

¿Qué pasa con la menstruación de las mujeres en el espacio?

El ciclo menstrual funciona en el espacio de manera similar a la Tierra, de acuerdo con la ginecóloga espacial Varsha Jain, en un artículo publicado en The Conversation del King’s College London, la ingravidez no altera el flujo menstrual ni hace que la sangre regrese al cuerpo.

“La hormona foliculoestimulante, responsable de activar el ciclo menstrual, no se ve afectada en un viaje espacial”, le dijo a BBC Mundo la doctora Jain.

Sin embargo, algunas astronautas reportan alteraciones temporales en el ciclo menstrual, como retrasos o variaciones en la duración, debido a la combinación de estrés, microgravedad y cambios en el ritmo circadiano, que influye en la regulación hormonal.

La buena noticia es que estos efectos suelen ser reversibles tras su regreso a la Tierra

¿Qué ocurre en los días posteriores a su regreso a la Tierra?

Cuando los astronautas aterrizan, el cuerpo se readapta rápidamente a la gravedad, aunque es normal que experimenten mareos, desorientación e incluso dificultad para caminar, y en las mujeres los síntomas pueden ser más intensos que en los hombres, aunque sólo duran unas horas.

En los días posteriores al regreso, los especialistas monitorean:

  • Presión arterial y ritmo cardíaco
  • Recuperación muscular
  • Densidad ósea
  • Cambios hormonales
  • Calidad del sueño

Todo esto es para saber cómo funciona el cuerpo para futuros viajes al espacio.

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