Christina Koch hace historia: ¿Quién es la primera mujer en viajar a la Luna en el Artemis II?

Christina Koch está a punto de marcar un antes y un después en la historia espacial al formar parte de la misión Artemis II, pues se ha convertido en la primera mujer en viajar hacia la Luna, más de medio siglo después del último vuelo tripulado del programa Apolo.

Aunque no pisará la Luna, ya que la misión no aterrizará sólo rodeará la Luna durante unos diez días para probar sistemas y preparar futuros alunizajes, esta misión marca un hito para todas las mujeres.

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¿Quién es la astronauta Christina Koch a bordo del Artemis II?

Nacida el 29 de enero de 1979 en Michigan, y criada en Carolina del Norte, Koch desarrolló desde niña interés por la ciencia, estudió Ingeniería Eléctrica y Física y forjó su carrera investigando en entornos extremos como la Antártida, donde aprendió a trabajar bajo presión y aislamiento.

Antes de ser astronauta en 2013, Koch trabajó en la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y la NASA en proyectos donde ayudó a desarrollar instrumentos técnicos y satélites.

En 2019 hizo historia al acumular 328 días consecutivos en el espacio, el récord femenino, y participó en la primera caminata espacial realizada únicamente por mujeres, ese mismo año rompió otro récord, pues permaneció 328 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, la misión más larga realizada por una mujer hasta la fecha.

Todos estos méritos le valieron su lugar en el Artemis II, pues no sólo tenía un gran conocimiento técnico, también demostró tener una gran capacidad de adaptación, habilidades perfectas para convertirse en la primera mujer en viajar hacia la Luna.

La vida personal de la astronauta Christina Koch

Christina no sólo es una gran científica y astronauta, también ha demostrado una relación cercana con el público a través de sus redes sociales, una “influencer” que ha compartido su pasión por la naturaleza y el espacio.

Ha compartido imágenes de la Tierra y sus reflexiones en órbita, demostrando también que adora el buceo, la escalada y los viajes.

Por otra parte está casada con Bob Koch, también ingeniero, con quien comparte esa pasión por la ciencia y la aventura.