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Amor y Sexo

La edad del hombre sí importa: así afecta el esperma envejecido a sus futuros hijos

La ciencia revela cómo el envejecimiento del esperma impacta la salud de los hijos.

Marzo 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
marc anthony y nadie ferreira envejecimiento esperma

La edad del hombre sí importa: así afecta el esperma envejecido a los hijos.

Getty Images

Ni te preocupes por el clásico “se te va ir el tren”, porque a ellos también les pasa y peor. Aunque tradicionalmente (por muchos estigmas y también falta de educación), se culpaba a la mujer por la “cantidad” de óvulos para tener un embarazo exitoso, pero la ciencia moderna, ha demostrado que el hombre es el principal motor de las mutaciones genéticas nuevas.

  • Mutaciones de novo. Un estudio publicado en Nature indica que los hombres transmiten más mutaciones genéticas a medida que envejecen. A diferencia de los óvulos (que nacen con nosotras), el esperma se produce constantemente, y con la edad, la “fotocopiadora” genética empieza a fallar.
  • Riesgos de salud. El Dr. Hilary Kaplan, especialista en fertilidad, señala que la edad paterna avanzada (mayor a 45 años) se asocia con un ligero aumento en el riesgo de autismo, esquizofrenia y ciertas condiciones genéticas raras.
  • Fragmentación del ADN. Con el tiempo, el ADN del esperma se vuelve más frágil, lo que puede dificultar la concepción o aumentar las probabilidades de pérdida gestacional temprana.
  • Calidad vs. Cantidad. Aunque ellos produzcan esperma toda la vida, la movilidad y la morfología decaen drásticamente después de los 40 años.
hombre con traje mirando al reloj

El hombre es el principal motor de las mutaciones genéticas nuevas.

Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio histórico en Islandia demostró que el 97% de las nuevas mutaciones genéticas en los hijos provienen del padre, no de la madre.

La fertilidad es un juego de dos, no una carga de una. .Deja de cargar con toda la presión del calendario y recuerda que su genética también tiene fecha de caducidad. Si tu chico cree que puede ser papá a los 60 sin consecuencias, siéntalo y enséñale esta nota.

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