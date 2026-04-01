Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Mermaid Nails: 8 diseños elegantes que harán brillar tus manos esta primavera

Las mermaid nails combinan brillo, tonos acuáticos y acabados iridiscentes que capturan la luz como si salieras del mar.

Abril 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Diseños de mermaid nails que son tendencia esta primavera 2026

Diseños de mermaid nails que son tendencia esta primavera 2026

Instagram

Inspiradas en la belleza del mar y en el brillo de las sirenas, las mermaid nails se colocan como una de las tendencias más bonitas y populares de la primavera, pero sobre todo, de las vacaciones.

Esta hermosa tendencia se caracteriza por sus colores acuáticos, acabados luminosos y efectos que cambian con la luz, como si fueran escamas o reflejos del agua, evocando la belleza de las playas, el mar y el encanto de las sirenas.

Te podría interesar: Uñas florales: 8 ideas delicadas y chic para esta primavera

Diseños de mermaid nails que son tendencia esta primavera 2026

Las mermaid nails destacan por su versatilidad: pueden ir desde lo minimalista hasta lo maximalista sin perder sofisticación, con sus tonos acuáticos y acabados perlados que aportan elegancia.

Uñas iridiscentes con acabado perlado

La base de colores pasteles con reflejos nacarados es la versión más discreta de la tendencia, aportando un brillo suave que cambia con la luz, ideal para quienes buscan un look pulido y elegante sin excesos.

Degradado azul como el océano

Un difuminado que va del turquesa al azul profundo evoca el movimiento del agua. El acabado gloss potencia el efecto líquido y alarga visualmente las uñas.

Escamas holográficas

Pequeños detalles holográficos colocados estratégicamente sobre una base neutra crean un guiño a la sirena sin recargar el diseño, perfecto si buscas un diseño sofisticado.

Francesa de sirena holográfica

La clásica francesa se transforma con puntas en tonos aqua, lavanda o plateado cromado, para crear un diseño moderno, limpio y muy primaveral, que alarga y estiliza las manos con elegancia.

Concha nacarada

Texturas suaves en relieve con acabado perlado imitan la superficie de una concha marina, se trata de uno de los estilos más elegantes de la tendencia.

Detalles metálicos

Líneas finas doradas, microperlas o pequeños acentos metálicos elevan cualquier diseño sirena y lo vuelven más chic.

Milky mermaid nails

Si buscas un diseño aún más elegante y sofisticado, puedes apostar por una base milky lechosa y agregar con la tendencia 3D, detalles minimalistas de conchas, colas de sirena y pequeñas perlas.

Detalles del mar

Para sumarte a la tendencia, no tienes que limitarte solo a las sirenas: también puedes incorporar detalles marinos para crear un diseño acuático que capture la belleza del océano.

Esta primavera, la clave está en los acabados luminosos, los tonos acuáticos y los detalles nacarados que hacen que las manos brillen con un aire fresco y elegante.

Sigue leyendo...
uñas durazno
Moda y Belleza
Uñas “peach fuzz": La nueva tendencia de manicure que destrona a todas esta primavera
Marzo 23, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Glazed-donut-nails.jpg
Moda y Belleza
Glazed donut nails: 3 formas de llevar esta tendencia de uñas brillante
Julio 31, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños-de-uñas-en-tendencia-entre-las-celebridades.jpg
Moda y Belleza
4 Diseños de uñas en tendencia entre las celebridades
Julio 30, 2025
 · 
María Dávalos
tonos-de-manicure-que-rejuvenecen-y-estilizan-tus-manos.jpg
Moda y Belleza
7 tonos de manicure que rejuvenecen y estilizan tus manos en 2025
Julio 29, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños de uñas denim que son tendencia en 2026 y son perfectas para looks primaverales
Moda y Belleza
Uñas denim: 8 diseños de la tendencia que está causando furor esta primavera
Marzo 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez

uñas
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Kilye Jenner en after party oscars 2026
Entretenimiento
Kylie Jenner revela el secreto de su busto perfecto
Abril 03, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mujer sentada tomando café con la mano levantada
Moda y Belleza
¿Te han dicho que vas “muy arreglada”? El significado psicológico detrás del comentario
Marzo 11, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Diseños de uñas blurred que causarán sensación esta primavera
Moda y Belleza
Blurred nails: 8 diseños de la tendencia suave y luminosa que dominará esta primavera
Abril 03, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Mujer con vestido azul y flores rojas
Moda y Belleza
Los dos colores que usan las personas que nunca pasan desapercibidas según la psicología
Marzo 13, 2026
 · 
Scarlet Valencia