Mermaid Nails: 8 diseños elegantes que harán brillar tus manos esta primavera

Inspiradas en la belleza del mar y en el brillo de las sirenas, las mermaid nails se colocan como una de las tendencias más bonitas y populares de la primavera, pero sobre todo, de las vacaciones.

Esta hermosa tendencia se caracteriza por sus colores acuáticos, acabados luminosos y efectos que cambian con la luz, como si fueran escamas o reflejos del agua, evocando la belleza de las playas, el mar y el encanto de las sirenas.

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Diseños de mermaid nails que son tendencia esta primavera 2026

Las mermaid nails destacan por su versatilidad: pueden ir desde lo minimalista hasta lo maximalista sin perder sofisticación, con sus tonos acuáticos y acabados perlados que aportan elegancia.

Uñas iridiscentes con acabado perlado

La base de colores pasteles con reflejos nacarados es la versión más discreta de la tendencia, aportando un brillo suave que cambia con la luz, ideal para quienes buscan un look pulido y elegante sin excesos.

Degradado azul como el océano

Un difuminado que va del turquesa al azul profundo evoca el movimiento del agua. El acabado gloss potencia el efecto líquido y alarga visualmente las uñas.

Escamas holográficas

Pequeños detalles holográficos colocados estratégicamente sobre una base neutra crean un guiño a la sirena sin recargar el diseño, perfecto si buscas un diseño sofisticado.

Francesa de sirena holográfica

La clásica francesa se transforma con puntas en tonos aqua, lavanda o plateado cromado, para crear un diseño moderno, limpio y muy primaveral, que alarga y estiliza las manos con elegancia.

Concha nacarada

Texturas suaves en relieve con acabado perlado imitan la superficie de una concha marina, se trata de uno de los estilos más elegantes de la tendencia.

Detalles metálicos

Líneas finas doradas, microperlas o pequeños acentos metálicos elevan cualquier diseño sirena y lo vuelven más chic.

Milky mermaid nails

Si buscas un diseño aún más elegante y sofisticado, puedes apostar por una base milky lechosa y agregar con la tendencia 3D, detalles minimalistas de conchas, colas de sirena y pequeñas perlas.

Detalles del mar

Para sumarte a la tendencia, no tienes que limitarte solo a las sirenas: también puedes incorporar detalles marinos para crear un diseño acuático que capture la belleza del océano.

Esta primavera, la clave está en los acabados luminosos, los tonos acuáticos y los detalles nacarados que hacen que las manos brillen con un aire fresco y elegante.