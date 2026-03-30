Uñas florales: 8 ideas delicadas y chic para esta primavera

Las uñas florales regresan como una de las tendencias más delicadas y chic de la temporada, perfectas para quienes buscan un manicure femenino, fresco y elegante sin exagerar, y estar en tendencia con la belleza de la primavera.

Además de su estilo delicado, son prácticas, versátiles y fáciles de adaptar al gusto personal, haciendo que combinen con tus looks y creando diseños tan creativos y originales como tu quieras.

Te podría interesar: Uñas coreanas: 8 diseños llenos de color y frescura que son perfectos para tus vacaciones

Ideas de uñas con flores para esta primavera

Las uñas con flores permiten ser creativa, inspirarte en tus flores favoritas y adaptarlas a las tendencias para lograr diseños únicos y elegantes, estas son algunas propuestas que te pueden inspirar para tu próximo manicure primaveral.

Flores minimalistas sobre base nude

Los tonos nude y efecto lechoso que están en tendencia en 2026, se combinan esta primavera con flores en tonos pastel o detalles dorados para lograr un look femenino, sofisticado y fácil de combinar.

Flores con efecto acuarela

Para un estilo más artístico, puedes convertir tus uñas en un lienzo con flores y crear diseños únicos, originales y llamativos con combinaciones infinitas.

Flores 3D

Los diseños 3D siguen en tendencia para un manicure llamativo y elegante, con flores en relieve y detalles de cristal que aportan un efecto sofisticado e impactante.

Francesa floral

Las uñas francesas se reinventan con flores en las puntas, líneas doradas o plateadas y motivos botánicos, logrando un look romántico, femenino y sofisticado.

Flores encapsuladas

Este diseño usa pétalos secos o ilustraciones florales encapsuladas en gel transparente, logrando un look primaveral sofisticado y duradero.

Diseño floral monocromático

Este diseño apuesta por flores del mismo tono que la base, con brillos y relieves sutiles que crean un look elegante, moderno y fácil de combinar.

Flores estilo porcelana

Inspiradas en la cerámica clásica, estas uñas mezclan bases claras con flores en tonos azul, verde o rosa empolvado, creando un manicure romántico y atemporal.

Flores blancas sobre base transparente

El estilo “clean nails” sigue en tendencia, y se caracteriza por una base transparente con flores blancas pequeñas crea un look fresco, natural y muy chic.

Ya sea que prefieras algo discreto o un diseño más creativo, esta tendencia demuestra que la primavera también se puede llevar… en las manos.