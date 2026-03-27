Uñas coreanas: 8 diseños llenos de color y frescura que son perfectos para tus vacaciones

Las uñas coreanas se posicionan como una tendencia clave de primavera con sus propuestas llenas de color y diseños que priorizan los efectos translúcidos, nacarados y sutiles detalles 3D.

Lejos de verse exageradas, las uñas coreanas se han caracterizado por crear diseños elegantes y sofisticados que no pasan desapercibidos y que son capaces de elevar cualquier look, pues ya se consideran un accesorio imprescindible.

Diseños de uñas coreanas que son perfectos para tus vacaciones de primavera

Con tonos vibrantes, acabados translúcidos y detalles delicados, las uñas coreanas se convierten en la elección perfecta para acompañar cualquier escapada de primavera, sobre todo en esta Semana Santa.

Jelly nails en tonos vibrantes

Las “jelly nails” son un clásico de la manicura coreana, destacadas por su acabado translúcido tipo gelatina, y para primavera, puedes explorar una gran variedad de colores, desde los más sutiles y pasteles, hasta los más vibrantes.

Microcristales minimalistas

Pequeños cristales colocados de forma estratégica aportan un toque luminoso y elegante, realzando las manos sin recargar el diseño y manteniendo un equilibrio entre glamour y delicadeza.

Bicolor en tonos pastel

El manicure bicolor en tonos pastel destaca esta primavera por sus contrastes suaves y armoniosos, que aportan frescura y estilizan las manos con naturalidad.

Flores minimalistas

La versión coreana de las uñas con flores apuesta por mini diseños encapsulados o trazos ultrafinos sobre bases nude o transparentes, logrando un efecto delicado y discreto inspirado en jardines.

Uñas perladas

El acabado “glazed” se mantiene en tendencia con tonos lechosos y brillo perlado que reflejan la luz de forma sutil, logrando un look elegante y moderno típico del nail art coreano.

Detalles 3D

Pequeños moños, gotas de gel o microperlas elevan una base sencilla con un efecto romántico y chic, manteniendo la sutileza al usar solo uno o dos acentos por mano.

Detalles abstractos y color pop

Líneas irregulares, ondas y manchas de color dan un aire artístico a tu nail art, este diseño combina varios tonos vibrantes sin verse recargado, ideal para las más creativas y extrovertidas.

Efecto aura

El efecto aura, con un halo de color en el centro de la uña, aporta un look moderno y muy llamativo, que puede combinar tonos neón con bases lechosas para un resultado fresco, o tonos más sutiles y pasteles.

Estos diseños apuestan por la delicadeza y frescura de la temporada, demostrando que las uñas coreanas logran elegancia y sofisticación con un estilo minimalista.