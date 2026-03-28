Por qué decir que sí a todo en la oficina te está estancando

Lo sé. Te enseñaron que ser “servicial” y “linda” te abriría puertas, pero en el mundo real, eso solo te llena la agenda de tareas que nadie más quiere hacer. Mientras tú te quedas tarde terminando el reporte de otro, los puestos de liderazgo se los llevan quienes saben decir “no”. Es hora de dejar de ser la asistente emocional de la oficina y empezar a actuar como la CEO de tu propia vida. Vamos a romper ese techo de cristal que tú misma construiste con amabilidad.



La trampa de la “labor emocional”. La socióloga Arlie Hochschild explica que las mujeres suelen asumir tareas invisibles como organizar el pastel o mediar conflictos, que no suman a su CV pero sí a su agotamiento.

La socióloga Arlie Hochschild explica que las mujeres suelen asumir tareas invisibles como organizar el pastel o mediar conflictos, que no suman a su CV pero sí a su agotamiento. Miedo al conflicto. La psicología del trabajo indica que las “chicas buenas” temen ser percibidas como “difíciles”, lo que les impide negociar salarios o poner límites.

La psicología del trabajo indica que las “chicas buenas” temen ser percibidas como “difíciles”, lo que les impide negociar salarios o poner límites. Efecto de invisibilidad. Si siempre estás disponible, tu trabajo se vuelve un estándar, no un valor extraordinario. Los líderes respetan a quienes cuidan su tiempo.

Es hora de dejar de ser la asistente emocional de la oficina y empezar a actuar como la CEO de tu propia vida. Pexels

Cosmo Tip

Empieza con un “No por ahora”. No necesitas ser grosera, solo necesitas proteger tu ancho de banda para los proyectos que sí te dan visibilidad. Tu valor no se mide por cuánto ayudas a los demás, sino por cuánto te respetas a ti misma. ¡Deja de pedir permiso para brillar y empieza a poner límites!