De acuerdo con los expertos, los colores que elegimos para vestirnos, o incluso para decorar nuestros espacios, revelan aspectos importantes pero casi imperceptibles de nuestra personalidad, además de generar ciertas sensaciones en las demás personas.

Este dato está vinculado a la psicología del color, que estudia cómo los colores influyen en las emociones y el comportamiento humano, además de las sensaciones que podemos transmitir a los demás a través de los tonos de nuestro outfit.

El efecto que puedes causar en las personas según el color que vistes

Tanto la moda como la psicología, coinciden en que el color puede convertirse en una poderosa herramienta de comunicación, pues los colores de tus prendas de vestir dice mucho sobre tu imagen.

Por eso es importante que selecciones el color de outfit de acuerdo a lo que quería proyectar en algunas situaciones como las citas o las entrevistas de trabajo, pues pueden ayudarte a dar el mensaje que deseas de forma efectiva y sin esfuerzo.

Negro

Es el color de la elegancia, la seguridad y la autoridad, ideal para usar en ambientes profesionales o eventos formales, pues además te permite crear una imagen de misterios y cierta distancia emocional que te da poder.

Blanco

Se trata de un color que transmite limpieza y orden, pero sobre todo, serenidad, y las personas que suelen llevar este color son percibidas como organizadas y accesibles, además de lucir elegantes y con un lujo minimalista.

Rojo

A nivel emocional, el rojo es uno de los tonos más intensos, por eso se asocia con pasión, fuerza, liderazgo y deseo. Se trata de un color que se hace notar de inmediato y generar una presencia dominante.

Azul

Se trata de un color que transmite tranquilidad, además se relaciona con la inteligencia y la serenidad, razón por la que es muy utilizado en las entrevistas de trabajo y entornos corporativos, te hace ver confiable y capaz.

Amarillo

Es un color que transmite energía positiva, alegría y espontaneidad, pero su uso en exceso puede resultar abrumador, por eso es preferible llevarlo en tonos suaves para transmitir una imagen cálida.

El efecto que puedes causar en las personas según el color que vistes Getty Images

Verde

Conectado a la naturaleza, el verde transmite armonía y estabilidad emocional, y al llevarlo en tonalidades profundas como el oliva o esmeralda, puedes ser percibida como sofisticada y elegante.

Rosa

Además de estar relacionado con la parte romántica, el rosa también representa seguridad emocional, sensibilidad y modernidad; sin embargo, la tonalidad también importa, pues los tonos pasteles generan cercanía, mientras que los intensos como el fucsia dan la sensación de una personalidad fuerte.

Gris

El gris suele percibirse como un color sofisticado, equilibrado y profesional, es ideal para quienes buscan proyectar seriedad sin verse demasiado rígidos.