Qué significa realmente Plutón retrógrado en Acuario y por qué deberías prestarle atención según tu signo

El pasado 6 de mayo, el universo activó uno de los movimientos astrológicos más intensos del año: Plutón retrógrado en Acuario, un fenómeno planetario que a nivel astrológico promete remover emociones profundas, cuestionar relaciones de todo tipo y hasta transformar tu metas personales.

Su energía estará activa hasta mediados de octubre, sacudiendo la vida de todos los signos del zodiaco, pues Plutón es el planeta de las muertes simbólicas, aquellas que te llevan a renacer y encontrar una mejor versión de ti misma.

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¿Qué significa Plutón retrógrado en Acuario?

A diferencia de otros movimientos planetarios que suelen sentirse mucho más ligeros, Plutón retrógrado en Acuario viene a romper con todo, muchas personas podrían terminar relaciones largas, cambiar de trabajo, mudarse de ciudad o replantearse viejas amistades.

Este tránsito se sentirá fuerte e intenso, por que no busca ponerte a prueba, busca tu evolución y renacimiento para que conectes con tu verdadero propósito de vida y tomes el camino que te lleva a él, sin más desvíos, aunque eso implique soltar aquello que quieres, pero que no necesitas.

¿Cómo sentirás a Plutón retrógrado en Acuario según tu signo del zodiaco?

Descubre en qué áreas de tu vida sentirás con mayor fuerza la energía de este movimiento planetario, que cuando terminé, no te vas a reconocer.

Aries

Sentirás ganas de cambiar radicalmente tu círculo social, esto significa que algunas amistades podrían terminar, pero nuevas conexiones llegarán para impulsarte hacia una versión más auténtica de ti.

Tauro

Tu vida profesional entra en revisión, y es que Plutón retrógrado podría hacerte cuestionar si realmente estás donde quieres estar o si solo permaneces ahí por comodidad.

Géminis

Se activa un deseo intenso de aprender, viajar o cambiar de mentalidad, pues las viejas creencias podrían derrumbarse para abrir paso a una nueva visión del mundo que te ayuda a renacer.

Cáncer

Las emociones reprimidas saldrán a la superficie, vivirás un periodo poderoso para sanar heridas relacionadas con el control, la dependencia emocional o el miedo a perder, para amar desde tu lado más auténtico y sin miedos.

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Leo

Tus relaciones serán las grandes protagonistas de este tránsito intenso, algunas conexiones se fortalecerán, mientras otras podrían transformarse por completo, incluso terminar, pues algunas ya no resuenan con tu plan de vida, y eso también está bien.

Virgo

Tu rutina y salud mental necesitarán mayor atención, este tránsito te obliga a preguntarte si estás viviendo para cumplir expectativas ajenas o para sentirte realmente plena contigo misma, ¿estás viviendo para ti o para los demás?

Libra

El amor y la creatividad vivirán una transformación profunda, pues es muy probable que cambie tu manera de relacionarte o de expresar lo que realmente deseas, y eso generará un cambio radical en tus relaciones.

Escorpio

Plutón, es tu planeta regente, y moverá temas familiares y emocionales, pues ya no puedes seguir huyendo, ha llegado el momento de enfrentar viejos conflictos para que finalmente puedan resolverse y des ese cierre que tanto necesitas para seguir adelante.

Sagitario

Tu forma de comunicarte cambiará radicalmente, este tránsito puede ayudarte a poner límites, decir verdades incómodas y dejar atrás versiones antiguas de ti, esta vez tu meta es priorizar lo que tú quieres y dejar de complacer a los demás.

Capricornio

Las finanzas y tu autoestima estarán bajo revisión, ya que será momento de preguntarte cuánto vale realmente tu tiempo, energía y esfuerzo, será una época de darte el valor que realmente mereces.

Acuario

El impacto será directo sobre tu identidad, Plutón retrógrado en tu signo inicia una etapa de transformación personal que puede sentirse intensa, pero profundamente liberadora. Puede ser que al principio te sientas perdida y desorientada, pero poco a poco todo se irá acomodando y recuperarás tu poder y energía.

Piscis

Tu mundo interior se intensifica, ya que secretos, emociones ocultas o situaciones del pasado podrían regresar para ayudarte a cerrar ciclos pendientes, ¿estás lista para renacer de entre las cenizas?