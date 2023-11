¿Jennifer Lopez es celosa? Júzgalo por ti misma a través de este video que ya se volvió viral en las redes sociales...

Hasta las más grandes celebridades de Hollywood tienen problemas para controlar sus celos, sobre todo cuando su pareja es igual de famosa que ellos. Y es que con tantas rupturas durante el 2023 —Rosalía y Rauw Alejandro, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Shakira y Gerard Piqué, Britney Spears y Sam Asghari, Joe Jonas y Sophie Turner, Sofía Vergara y Joe Manganiello y la lista sigue— los artistas prestan especial atención a sus parejas, tal es el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Desde que se dieron una segunda oportunidad en el amor, JLo y Affleck se han convertido en uno de los matrimonios más estables en el mundo del espectáculo. La pareja siempre se mantiene alejada de problemas y nunca protagonizan escándalos relacionados con infidelidad. Sin embargo, eso no ha evitado que la intérprete de On The Floor sienta celos de su esposo.

[VIDEO] Jennifer Lopez se pone celosa y le grita a una fan que coquetea con Ben Affleck

Durante los últimos días se viralizó un video en las redes sociales en el que se puede observar a Jennifer Lopez sentada en el asiento del copiloto de su automóvil mientras saluda a un fan. Mientras tanto, Ben Affleck le cierra la puerta y se dispone a pasarse al asiento del conductor, cuando recibe un silbido por parte de una de sus fans, quien posteriormente le grita ‘guapo’.

Ante dicha acción, la actriz y cantante se da la vuelta y grita ‘atrás, p3rra’, para después romper en una carcajada. Si bien algunos internautas están señalando a Jennifer Lopez por haber exagerado, otros usuarios creen que todo se trató de una simple broma. Aquí te dejamos el polémico momento...